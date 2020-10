La Comisión Vecinal de barrio Parque Virrey Este está poniendo en valor la plaza del Rotary Club

La Comisión vecinal de barrio Parque Virrey Este, se encuentra realizando trabajos de mantenimiento y puesta en valor de la plaza del Rotary Club. Paola, tesorera, dialogó con la 88.9 para explicar las tareas que vienen haciendo.

La idea es poder realizar en el lugar una pista para que la gente de la zona pueda caminar y realizar actividad física.

“Los trabajos se van desarrollando de a poco, hoy en día nuestro proyecto más ambicioso es la plaza barrio. Contamos con la ayuda de los chicos del Rotary Club y la Municipalidad de Alta Gracia. La estamos tratando de poner bien linda para que sea una de las mejores plazas de la ciudad. Desde el Vivero Municipal nos donaron plantas y algunos vecinos también colaboran en los cuidados”, explicó Paola.

Además comentó que el municipio los ayuda a medida que puede ya que entienden que no son el único barrio de la ciudad. “Las pocas cosas que les pedimos como arreglos de calles y luminaria, nos ayudaron”, agregó.

Cuando se le consultó sobre la continuidad de las ollas populares, manifestó que por recomendaciones de la intendencia no siguieron con esta iniciativa pero la ayuda al vecino que más lo necesita, nunca se detuvo. Además hizo referencia que hay vecinos autoconvocados que si continúan realizando las ollas populares y los cortes de cabello a cambio de donaciones.

En cuanto al tema de inseguridad comentó: “dentro de todo el barrio está normal, no se vieron fiestas clandestinas o por lo menos no me entreré. Hay vecinos que ponen música desde su casa pero eso es todo”.