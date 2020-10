Rino Candotti: “Nos sacamos el traje, pero uno nunca deja de ser Bombero”

Rino Candotti es un Inspector de Transprote de Alta Gracia, tiene 55 años, y además es un Bombero Veterano Hace 25 años que no forma parte del cuerpo activo de Bomberos. Sin embargo, esta semana de incendios trajeron a su memoria los años en los que se desempeñó como Bombero Voluntario en el cuartel de Alta Gracia, y la inmensidad del fuego lo llevó a querer estar presente, ayudando, colaborando, de manera voluntaria, como lo hizo tantos años.

Rino es un hombre sencillo, con la vocación de servir a flor de piel. Con el grupo de Bomberos Veteranos quisieron ayudar a los Bomberos y llevaron botellas de agua hacia la zona de los incendios. “Cuando volvimos de allá me pareció poco porque estuvimos preparados para eso durante tantos años y uno nunca deja de ser bombero” comenzó el relato Rino. Y continuó: “Llamé a Roberto Peralta, director de Defensa Civil, y fui a ayudar. Cuando llegué me presentó como un Bombero Veterano. Me abrió las puertas de Defensa Civil para que pueda aportar”.

Rino contó a RESUMEN que en los incendios se encargó de apagar el fuego con chicotes y mochilas, y que estuvo trabajando a la par de chicos de 19 años. Además, organizaron evacuaciones, en caso de ser necesarias, junto al Intendente Torres y el Secretario Mariano Agazzi. Todos, con su granito de arena aportaron para ayudar a los Bomberos, que estaban en la primera línea de fuego.

“Como Bombero Veterano me dio una gran alegría poder volver a participar. Con 55 años estábamos con una mochila chicoteando con chicos de 19 años. Uno se va a morir siendo bombero”

Cuando pertenecía al cuerpo activo…

Rino recordó aquellos años con nostalgia y por momentos con la voz quebrada. En su memoria se aparecían los combates que tuvo con el cuerpo activo. El Bombero Veterano contó a RESUMEN: “Tuvimos muchas actuaciones importantes. Junto a todo el equipo nuestro somos la historia de lo que ha sido Bomberos Alta Gracia. Los Bomberos tenemos un corazón muy especial, nos sacamos el traje pero seguimos siendo Bomberos”.

En relación a este incendio, Rino, muy seguro, dijo: “Este fue el incendio mas grande que he visto, el más imprescindible porque se avanzaba por todos lados”.

El momento en el que apareció su vocación

“Lo tengo claro: Yo fui al Colegio Nacional, y en 5to grado fuimos a la granja. Uno de los chicos se cayó de arriba de un fardo de alfa. Se hizo una fractura expuesta, todos se fueron, yo le vi la cara de desesperado que tenía y dije ‘Me tengo que quedar'”. Ese hecho fue el que a Rino le marcó su vocación de ayudar.

El agradecimiento a los Bomberos y el mensaje para la sociedad

“Mis felicitaciones a todos los Bomberos, todos y cada uno, del país, que estuvo con estos incendios. Lo dice un Bombero Veterano que lo ha vivido, que lo ha sentido en el alma. Y hago una la felicitación puntual al Cuartel de Bomberos de Alta Gracia, a todo el cuerpo activo. Han sido realmente los héroes. Lo único que ha hecho uno es arrimarse un poquito. Por otro lado, quiero pedirle a la gente que apoye los cuarteles”.