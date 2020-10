Madre e hija tienen cáncer y realizan su tratamiento gracias a la Ambulancia Municipal

Marina y María Cecilia son dos vecinas de Alta Gracia, madre e hija. Marina tiene 50 años y un salón de estética que debió dejar de atender por su enfermedad. Ella sufre de cáncer de pulmón. María Cecilia tiene 28 años, es ama de casa y tiene un tumor sobre la vejiga.

A la mamá le diagnosticaron cáncer en enero y en marzo, cuando se dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, comenzaba su tratamiento. A la hija en julio le comenzaron a hacer quimios para combatir el tumor. Debido a que no hay transporte, ellas tuvieron que recurrir a la ayuda que brinda la Municipalidad de Alta Gracia, a través de Desarrollo Social, para poder ir a Córdoba a someterse a los tratamientos que ayudan a combatir esta enfermedad.

“Yo voy cada 21 días y mi hija todas las semanas” cuenta a RESUMEN Marina, quien resalta que desde la Municipalidad no solo las llevan para realizarse los tratamientos, sino que también para “sacar turnos o hacer estudios”.

“Ya sin pandemia es bastante complicada la atención de la salud. Los esfuerzos que han hecho en estos tiempos desde la parte de Salud Pública lo tengo que agradecer. Han sido muy humanos. Hasta hubo un mes en que la ambulancia estuvo rota pero a mi no me dejaron de buscar nunca”.

Marina destacó fuertemente el compromiso de la vice intendenta Cristina Roca, del concejal Duilio Silva, director de Salud Daniel, Daniel Ledesma y de la directora del Hospital Mariana Garay. El nosocomio regional también tiene un papel importante en su tratamiento ya que recepta los medicamentos que envía el Hospital Misericordia de Córdoba, para que la mujer no deba recurrir hasta ese lugar a retirarlos.

“El apoyo de ellos a mi y a mi familia no tiene precio. Siempre estuvieron al pie del cañón. Los he llamado a deshoras del día, en momentos que ya no están trabajando y siempre me atendieron. En una situación como esta la parte más importante es la humana. A veces tenemos que estar en situaciones como esta para entender” finalizó Marina en diálogo con RESUMEN.