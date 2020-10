Sofía Contreras Canard recibió la segunda mención especial en el Concurso Provincial de Cuentos 2020

Sofía Contreras Canard, vive en Anisacate actualmente se desempeña como redactora publicitaria para distintas agencias de Latinoamérica, se dedica a escribir literatura y está en proceso de terminar su primer libro de cuentos fantásticos. Por su trabajo, recibió la segunda mención especial en el Concurso Provincial de Cuentos 2020 organizado por la Casa Ciudadana Córdoba y el Ciclo Sinfonía del Sentimiento.

“Me resultó un poco difícil encontrar un cuento para enviar porque tenía que ser de 5 páginas como máximo y los míos son todos de 7 para arriba. Seleccioné uno que tenía en boceto desde hacía mucho, lo reescribí, lo corregí y lo mandé. El cuento está inspirado en el músico de jazz Pat Martino, que sufrió un ACV y luego tuvo que aprender de sus propios libros. Sólo que en mi obra se siente la presión por los terapeutas y la familia porque vuelva a ser ese que era“, explicó Sofía en diálogo con RESUMEN.

La joven cursó una Maestría en Culturas y Literaturas Comparadas en la UNC y asistió a clínicas y talleres literarios con Martín Felipe Castagnet, Pablo Natale y Luciano Lamberti.

“Realicé un cuento, un poco duro, sabía que no sería como “para hacer amigos”, no es de esas obras que ganan el primer puesto, pero como la lista de premiados sería amplia me animé a mandarlo, estoy muy contenta”, agregó Sofía.

Los cuentos ganadores serán publicados en una Antología Digital que se pondrá en circulación a partir del 24 octubre de manera gratuita. El libro se presentará de manera virtual el viernes 23 de octubre y se proyectarán vídeos con fragmentos de los cuentos ganadores, leídos por sus propios autores.