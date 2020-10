“Si hay que ir a internas ¿cuál es el problema? Que no se asusten y que trabajen”

No hay fin en la polémica entre el nuevo espacio Compromiso y Renovación Radical, encabezado por Martín Barrionuevo, y el Presidente de la UCR, Omar Allende. Tras el escándalo por el deterioro en el monumento de Alfonsín, la respuesta de Allende en Facebook apuntando a este medio y el anuncio de un nuevo espacio político en la UCR que quiere entrar a las internas, Martín Barrionuevo visitó el piso de la 88.9 fm.

Compromiso y Renovación Radical

“Queremos participar y estar dentro del esquema partidario para poder ser una opción hacia la sociedad como organización política. Expresábamos que hacía muchos años, más de una década, el radicalismo no es opción en la ciudad de Alta Gracia. Independientemente de lo que trasciende de nuestro partido a nivel nacional o provincial. En base a eso venimos trabajando hace muchos años. Ha llegado un momento bisagra en nuestro partido político, en donde debemos realmente ponernos a pensar qué es lo que tenemos para ofrecerle a la sociedad. Compromiso y Renovación Radical es un espacio genuino. Esto es un equipo en donde hay jóvenes, hombres y mujeres, referentes barriales, empresarios, docentes” expresó Barrionuevo acerca de su espacio. Y se hizo eco de las repercusiones que tuvo el anuncio del nuevo espacio: “Hoy queremos tener la posibilidad de conducir el partido. Ya hay algunos dirigentes que hablan de la interna sin antes haberse sentado a dialogar con los jóvenes, a entendernos, a explicarnos, pero han pasado algunas décadas y cuando llegan las fechas de elecciones, partidarias, para Intendente, para legisladores, los dirigentes, se sientan en un café, deciden quien va y quien no va, quien puede. Generan un curriculum, lo imprimen y deciden quien puede ir. Eso terminó, pero pasa que es el mismo afiliado el que decidió”.

“Eso del patrón de estancia, de quién decide quien va y quien no va, evidentemente no ha funcionado para conducir el partido, sino estaríamos gobernando y todos contenidos” dijo, en clara referencia a Omar Allende, presidente de la UCR.

Barrionuevo, seguro del equipo de trabajo que conforma y de las internas a las que entrarán comentó: “Vamos a tratar de dialogar en la medida que se pueda, pero si hay que ir a internas ¿cuál es el problema? No se asusten, que trabajen, que generen, que presenten el mejor proyecto, que reivindiquen cuáles son sus aptitudes para conducir los destinos de la UCR y nosotros veremos con nuestro humilde equipo qué podemos ofrecerle al afiliado y ofrecerle cosas nobles. Los políticos enquistados que se pasan la silla de etapa en etapa, se acabó. La pandemia profundizó que hay carencia de sensibilidad social y el político se tiene que arremangar e ir al lado de la gente. Nosotros no podemos hablar de internas sin estar a la altura de las circunstancias”.

Refiriéndose nuevamente a Allende, dijo: “El afiliado sabe muy bien quien trabaja y quien no. Él no puede como Presidente del partido, volcarse a un candidato cuando él todavía está en funciones. Le está diciendo a una gran parte del electorado radical ‘ustedes no sirven, los que decimos nosotros sí sirven porque estamos más preparados'” y refirió a la actitud del actual Presidente de hacer política sin moverse: “Hay un principio de la socialdemocracia que quizás el doctor no lo ha leído: “Solidaridad”, en la casa no se hace política, hay que salir a la calle”

El monumento

“Ha habido vandalismo. La Municipalidad tiene responsabilidad sobre todos los monumentos por ordenanza” dijo, pero destacó que como partido deberían estar haciendo algo por el monumento a quien es su máximo líder: Raúl Alfonsín.

Finalmente, Barrionuevo, firme a su postura y tras varios años de militar en la UCR dijo: “Los dirigentes deberían estar orgullosos de los jóvenes que generan y gestan un espacio, de los espacios que vienen hace muchísimos años. Debería ser una actitud mucho más sana y más noble”.