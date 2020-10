“Me amoldé porque realmente lo que yo quiero es vivir de mi pasión que es la fotografía”

Como todo y como muchos, los fotógrafos son otro de los sectores afectados por la pandemia. Las reuniones sociales y celebraciones están muy lejos de ser flexibilizadas a corto plazo y se estima que para mitad del 2021 podrían ser un hecho. Pero nada es concreto ante el contexto pandemial que atravesamos. Luciano Gualda es uno de los fotógrafos más reconocidos de Alta Gracia por su trayectoria en la ciudad -hace 12 años que se dedica a la fotografía- y dialogó con RESUMEN para contarnos cómo vive la realidad ante una pandemia que cambió los planes y proyectos de trabajo del 2020.

“Nuestro rubro se vio afectado directamente. Normalmente cierro contratos entre un año y 6 meses de anticipación. Tenía varios cerrados que se vieron suspendidos y frenados hasta ver cómo se resolvía esto” contó respecto a las modificaciones que debió hacer en su trabajo. Sin embargo, Gualda aseguró estar de acuerdo con las medidas que se tomaron “más allá de que afecte directamente mi fuente de trabajo, porque en lugares de 100 personas en los que se está festejando algo la gente pierde los cuidados rápidamente”. Más allá de su concordancia con las medidas, el fotógrafo explicó que a pesar de que aquellos contratos que tenía para el 2020 se realizarán en 2021 “hay una doble pérdida por la inflación del país y porque habrá fechas que podríamos ocupar con otros eventos que ocuparemos con cosas que ya deberíamos haber realizado”.

Una reinvención no tan reinvención

Gualda se dedica fuertemente a los eventos sociales, como casamientos, fiestas de 15, entre otros. Así mismo, hace tiempo que trabaja con empresas y realiza fotografías para redes sociales y sitios web. En este contexto de pandemia, contó a RESUMEN, se enfocó “aún más en esas actividades que ya venía haciendo pero que no las tenía tan presentes porque comercialmente no me generaban el mismo ingreso que un casamiento o un cumpleaños de 15”. También comenzó a dictar con más frecuencia su taller de fotografía que antes lo hacía una vez al año. Aunque pudo seguir haciendo lo que le apasiona, Gualda aseguró que “con lo que estoy haciendo casi que me alcanza para cubrir los costos fijos operativos, no para tener una rentabilidad con la que pueda trabajar por un tiempo prolongado. Mi intención en el transcurso de esta pandemia no es obtener ganancias extraordinarias, sino no desaparecer”.

“Me amoldé porque realmente lo que yo quiero es vivir de mi pasión que es la fotografía” explica en relación al cambio que realizó después de que se vean cancelados los eventos sociales.

Durante esta pandemia, Gualda encontró más tiempo para compartir con su familia y sus hijos, pero no deja de lado los sentimientos que atraviesa por momentos: “Se siente una incertidumbre que bajonea porque hay ideas que no podemos llevar adelante y no da la posibilidad de planificar”.

Finalmente, el fotógrafo comentó a RESUMEN que desde el rubro de los fotógrafos, dj’s y organizadores de eventos están planeando solicitar una reunión al Intendente Torres para encontrar alguna ayuda o beneficio económico debido a que “se siguen pagando impuestos cuando los ingresos han caído en un 80%”.