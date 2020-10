El músico Pepeyou grabó nuevos temas

Los artistas musicales no cuentan con flexibilizaciones para volver a los escenarios, sin embargo sí pueden grabar en estudios. El cantante de nuestra ciudad, PepeYou, estuvo grabando nuevos temas durante este período de aislamiento social y en diálogo con RESUMEN contó cómo es la experiencia en estudios con nuevos protocolos.

“Esta semana finalizamos un enganchado de 5 temas de reggeatone viejo reversionados a cumbia que hicimos junto a Mati Domínguez, quien creó el proyecto. Anteriormente estuvimos lanzando el tema ‘Tóxica’ que grabamos en Buenos Aires” contó el músico. Y continuó acerca de los protocolos: “Es raro. Al principio no podíamos ir, y al no tener las herramientas para hacer algo de calidad en casa optamos por no grabar. Después nos permitieron ir al estudio pero a veces no íbamos todos o grabábamos por tanda”.

Este 2020 es muy difícil que regresen los shows y el ambiente musical lo sabe: “Fue un año muy duro y se sintió desde lo emocional al extrañar los ensayos, los shows, los viajes, la gente. Tuvimos un 2019 espectacular donde tocamos para muchísima gente y tuvimos un verano 2020 tocando en Carlos Paz todo enero, en Colectividades, en el carnaval de los Rojas, festejamos nuestro primer aniversario en Punto Límite y de repente en marzo se acabo todo. Después con el pasar de los meses también se sintió desde lo económico porque si bien ninguno vive de esto, nosotros cobramos por las presentaciones y es una ayuda extra para todos los de la banda”.

Hasta el momento no existen protocolos por parte del COE para que las bandas puedan tocar en vivo en bares o espacios que permitan respetar las medidas de higiene. Pero además, no hay reuniones ni ayudas por parte del Estado para con el sector. Pepeyou, consultado al respecto, dijo: “Nadie del Estado se comunicó con nosotros y fue un abandono terrible. No queremos ayuda económica, solo queremos trabajar de la música, es por eso también que estamos haciendo la campaña ‘La música necesita trabajar'”.