Santiago Sánchez es un jóven de 16 años que vive en Villa La Bolsa. Actualmente cursa quinto año del colegio ISEAM Domingo Zipoli escuela de niños cantores en Córdoba. Es tenor en el coro juvenil mixto y estuvo a cargo de la orquesta juvenil de la institución. Se desempeña como cantante y compositor.

En diálogo con RESUMEN, Santiago señaló cómo fue trabajar en pandemia y poder estrenar un nuevo tema musical. “Al tener más tiempo que antes, eso no me detuvo a la hora de componer, me motivó e inspiró más todavía, ya que las emociones en este tiempo se sienten más, uno necesita expresarlas y descargar sus sentimientos. No obstante tuve que acomodar mis tiempos con el estudio ya que es todo virtual pero no fue un problema”, explicó.

El joven manifestó que le gusta muho el género musical latino pero su preferencia es el cuarteto. Agregó que sus referentes son Rodrigo, La Barra y Pelusa.

“Mi producto apunta a gente de mi edad por eso uso mucho las redes sociales, las plataformas virtuales. Hace poco saque un nuevo tema propio llamado “cómo explicar” y lo presenté por esos medios”, añadió Sánchez.

Santiago se encuentra en proceso de formación, adquiriendo conocimientos cada día. Hoy estudia para mejorar su calidad vocal, instrumental y así lograr adquirir la experiencia.

Como deseo ante la situación de Pandemia que se está viviendo, agregó: “ojalá todo vuelva a la normalidad y toda la gente se cuide para volver a salir a festejar y disfrutar con la música que tanto nos alegra el alma, el cuarteto. Agradezco a todas las personas que me acompañan, me apoyan y me alientan para seguir creciendo con este proyecto que tanta pasión y ganas le pongo, especialmente a mi familia”.

Encontrarán todas las novedades de Santiago en su cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/santisanchezoficial