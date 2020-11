Marisa Carrillo: “Uno cree que es como una gripe y en realidad es mucho más que eso”

La Legisladora Marisa Carrillo obtuvo su alta médica tras un mes de aislamiento por Coronavirus. La referente de la UCR se contagió por mantener contacto con un caso positivo y con el correr de los días presentó los síntomas. Hoy, después de su alta, habló al aire de Todo Pasa y contó su experiencia con el virus. Además, hubo tiempo para la política.

“Fue un período muy largo, casi un mes de aislamiento. Estoy mucho mejor, me siento mucho mejor. La recuperación es lenta y uno queda como golpeado, abatido, con mucho cansancio. En mi caso que no solo me atacó las vías respiratorias sino un problema estomacal también estoy cuidandome y tratando de recuperarme poco a poco. Haciendo todo lo que le médico me indicó” contó Carrillo respecto a su presente. En relación al virus expresó: “Uno cree al principio que es como una gripe, y en realidad es mucho más que una gripe. Primero me aislé porque era contacto estrecho de una persona positiva, y a los días empecé con casi todos los síntomas y a los 8 o 10 días con la neumonía bilateral que hizo que me trasladen a Córdoba. Creo que fui trasladada a tiempo para poder controlar esa situación”. Por estos días, Carrillo contó que intenta cuidarse para recuperarse completamente ya que se siente “cansada”.

Sobre los dichos de De Ferrari

El desafortunado tweet de la legisladora De Ferrari y la repercusión que trajo ocurrió mientras Carrillo estuvo aislada y no se había expresado al respecto. Hoy dijo: “Nosotros como UCR de ninguna manera acordamos con los dichos, sabemos que no ha sido la voluntad de la legisladora seguramente manifestarse de esa manera. Pero no podemos bajo ningún punto de vista decir que esto es una cuestión menor. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando hablamos pero a la par de eso también tenemos que decir que hay cuestiones en las cuales la Legislatura se ha excedido en las medidas que ha tomado. Creo que el peronismo haciendo uso de la mayoría abrumadora que tiene ha impuesto esta sanción. Creemos que hay que tener un equilibrio”.

En otra línea, se expresó sobre la UCR en Alta Gracia y apoyó el re cambio de generación: “Es el momento en el que tenemos que dejar algunas viejas prácticas como hacer reuniones en la casa de un dirigente donde se convoca a algunos y no haciéndolo en la casa partidaria donde es la casa de todos y a donde el presidente del partido debería hacerla. La renovación se da en ideas nuevas, en proyectos nuevos, en prácticas nuevas. Creo que es saludable y no hay que asustarse, hay que apoyar a las generaciones que vienen”.

Finalmente, agradeció a todos los que estuvieron presentes en el difícil momento que le tocó atravesar.