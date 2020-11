Aterym realiza una campaña por el día Mundial de la Diabetes

El próximo 14 de noviembre es el día Mundial de la Diabetes y como es costumbre, en Aterym realizarán una campaña de prevención que durará una semana. Sobre los detalles de esta campaña y la diabetes habló la doctora Nadaya en Todo Pasa: “hacemos mucha hincapié en las campañas de prevención para llegar antes a una enfermedad o evitar las complicaciones”.

“Los nefrólogos vemos que el 50% de los pacientes que ingresan a diálisis son por nefrología diabética, osea enfermedad renal causada por la diabetes. Es una enfermedad crónica, silenciosa que va produciendo daño a nivel sistémico. Todos los órganos se ven afectados cuando la diabetes no es diagnosticada a tiempo, cuando no recibe seguimiento tratamiento, y cuando como paciente no cumplimos una dieta básica, realizar actividad física. Las cifras de diabetes asustan y alarman. La idea con esta campaña, que es mundial, es concientizar a la gente” explicó la nefróloga.

La campaña comienza el próximo lunes 9 y finaliza el viernes 13. Desde Aterym quisieron que cuente con dos partes, una de ellas es para concientizar a la población en general, y la otra es con cita en la sede del instituto médico para “pesquisar diabetes y para que, el que es diabético conozca su enfermedad y darle las herramientas como debe controlarse y tratarse”.

Desde el lunes quienes deseen -sean diabéticos o no- pueden acercarse a Aterym, en Brasil 151, con todas las medidas de sanidad para formar parte de la campaña.