Patricia Bullrich: “Hay que reanalizar la distribución de los recursos a los Bomberos, no debe ser igual para todos los cuarteles”

Fue primicia de este medio la visita de la actual Presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, al cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Esto, con motivo de hacerles un reconocimiento por la vasta tarea desarrollada en los feroces incendios desatados en el ultimo tiempo en el departamento y la Provincia en general.

En exclusiva, la ex Ministra de Seguridad de la Nación, habló con la 88.9 y s refirió a la importancia de una modificación n la redistribución de los recursos para los Bomberos, a fines de que se atienda más al trabajo de cada cuartel. “Como Ministra de Seguridad me tocó administrar los subsidios a bomberos. Personalmente tengo una especial admiración por la tarea que realizan y en este caso por esta enorme tarea que han hecho en esta zona, por eso me parece importante que sientan que los reconocemos y necesitamos. Por otra parte existe una ley que habíamos propuesto y que no se votó en mayoría y que tiene que ver con la necesidad de que se reanalize la distribución de los recursos para los Bomberos. Actualmente se reparten exactamente igual y no debe ser así porque hay cuarteles que no tuenen actividad en dos años o la tienen sólo en accidentes y hay otros que por estar en zona de riesgo, de incendios forestales, tienen una actividad mucho mayor. Entonces es importante reanalizar eso, no debe ser igual para todos los cuarteles. Hay que rearmar el sistema de manera mas justa”, dijo.

Bullrich, consultada acerca de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional en este marco de pandemia, opinó: “Desde el principio dijimos que el distanciamiento social debía ser medido y que no se cerrara todo en el país. Hoy vemos que cuatro millones de personas se quedaron sin trabajo, negocios que no van a abrir nunca más, cosas negativas. Nos parece que esta cuarentena fue demasiado larga y no entendemos el por qué, para llegar a un resultado sanitario que no ha sido bueno. Sólo esperamos empezar la recuperación”, dijo.

Sobre las elecciones departamentales, la Presidenta del partido amarillo, el cual tiene en Santa María a Ignacio Sala como fuerte referente, dijo que lo mejor es “que haya una sola lista” pero remarcó que de haber internas “no hay que tenerle miedo”. “Eso dependerá de los dirigentes. Nos parece bueno que se pongan de acuerdo, son todos frentes de un mismo partido y sino bueno, está la democracia interna y no hay que tenerle miedo. Ahora estamos muy ocupados en la elección de Rio Cuarto. A esa la queremos ganar”, agregó.

Por ultimo y sobre la marcha d esta tarde, Bullruch sostuvo: “Es una fecha histórica, uno no hace marchas todos los dias. Es recordar ese 8 de noviembre de 2012 cuando la gente salió a la calle y el hecho de quienes estemos en la cultura del esfuerzo salgamos a la calle, es una novedad y todos lo miran como fenómeno politico también estamos contentos por eso”.