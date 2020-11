“Córdoba es una de las plazas más importantes del país y ojalá pronto podamos volver a girar y estar ahí”

Las Pastillas del Abuelo lanza su nuevo disco “2020” y lo presentará este viernes 20 vía streaming. En el marco de esta presentación, Diego “Bochi” Bozzalla dialogó con Todo Pasa, el programa radial de la 88.9, anticipó todo el show y además, hizo un recorrido por el crecimiento y la carrera de la banda.

“Teníamos el disco mezclado y masterizado en febrero. Iba a salir en mayo e íbamos a salir a tirarlo en julio” contó Bochi, y continuó: “Por supuesto que los planes se modificaron pero teníamos que sacar el disco en el 2020 porque lleva ese nombre. Además, 20 en la quiniela es ‘la fiesta’ y 20 se llamaban los primeros seguidores de la banda”.

Ante estos significados importantes para Las Pastillas, decidieron presentar el disco vía streaming. “Lo hacemos totalmente en vivo y después cuando este habilitado vamos a salir a girar para presentar el disco” afirmó Bochi a Todo Pasa.

Los inicios

Bochi, consultado por cómo fueron los 18 años que tiene ya la banda, hizo un recorrido por la carrera artística y recordó: “Creo que básicamente es muchísima agua debajo del puente. Cuando nosotros empezamos a tocar todavía vivíamos en la casa de nuestros padres, no teníamos hijos, vivamos de dar clases de música o de algún otro trabajo. No vivíamos de la música y teníamos que hacer algo más, pero tuvimos suerte. No estábamos buscando llenar lugares enseguida”.

También pasó por el verano en el que llevaron adelante la primera gira: “Fuimos a la costa en enero de 2005. Ese verano tocamos un montón por nuestros medios, sin ninguna fecha cerrada. Entrabamos, nos presentábamos y dejábamos el disco. Ese año hicimos el primer disco y recorríamos radios pequeñas y de zótano”. “De repente en 2006 estábamos agotando dos teatros en Colegiales. A partir de ahí empezamos a tocar en Conurbano, y en 2007 ya estábamos en Córdoba, Mendoza, en el Cosquín Rock. Y esos que éramos que vivíamos con nuestros padres, pasó el tiempo y cada uno tiene su familia, su casa. Se fue desarrollando la vida a la par de que se fue desarrollando la carrera” finalizó Bochi Bozzalla, rememorando cómo crecieron tanto en lo grupal como en lo personal.

En tanto, sobre la realidad que atraviesan como artistas en el marco de una pandemia, Bochi aseguró: “Ojalá pronto podamos volver a girar y estar en Córdoba, que es una de las plazas más importantes del país”.

Para adquirir tu entrada ingresá a la página de Movistar Arena, buscá el show y comprá tu entrada.