Soledad González: “Vivo el día a día y no puedo comprar los materiales”

Soledad junto a sus tres hijos llegó hace 9 meses a la ciudad de Alta Gracia, están viviendo en barrio Parque Virrey y recurre a la solidaridad de los vecinos para poder construir un baño en su vivienda y poner en condiciones la misma.

“Nos vinimos de Córdoba porque no podíamos seguir pagando el alquiler. Me regalaron la mitad del terreno y en tres meses pudimos hace una pieza pero empezó a aumentar todo y no pude terminar”, explicó en diálogo con RESUMEN.

Ella tiene su trabajo y cuando el dinero no le alcanza se dedica a limpiar vidrios en el Bv. Alfonsín.

“Me desespera no tener el baño porque tengo que molestar a un vecino para usar el de su casa”, manifestó.

Por otro lado, afirmó que ya se presentó en la oficina de Desarrollo Social para solicitar una ayuda pero no obtuvo respuestas.

“Vivo el día a día y no puedo comprar los materiales, con lo que cobro no llego. En Desarrollo me piden llenar un montón de papeles y son trabas que se me ponen en el camino”, agregó.

Su vivienda todavía tiene piso de tierra así que también necesitaría colaboración para terminar el mismo. Pero su principal pedido se centra en la construcción del baño.

Aquellos vecinos que puedan colaborar con materiales de construcción podrán comunicarse al 3547 565237 o presentarse en Intendente Molinari 896 de barrio Parque Virrey.