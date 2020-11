Héctor Penna: “ellos están divididos, son más de lo mismo y hay una voluntad mayoritaria de cambio”

En la mañana de este jueves, una de las voces que pasó por los micrófonos de la 88.9, fue la de Héctor Penna, actual candidato a Intendente de Despeñaderos por “Juntos por Despeñaderos”.

Acompañado por su jefe de campaña, Ivan Ruano, Penna se mostró entusiasta al considerar que tienen “ciertas posibilidades de acceder al Municipio”, de acuerdo a los primeros números que a modo de encuesta estarían manejando en la zona.

“Con los cambios que ha habido en la fecha de la elección es todo muy breve y las dificultades no solo son para nosotros sino para todos los candidatos. Es que estos treinta días es solo para campaña porque todo el proceso anterior que hace también a la cuestión política se hizo en aquel momento cuando se pensaba que la elección podía ser en abril. Entonces, hoy estamos todos condicionados, no podemos hacer reuniones masivas y tenemos que tratar de ver como suplimos esa situación y que la gente escuche la propuesta de todos”, inició el ex Senador nacional.

En cuanto a su eje de gestión, Penna hizo hincapié en la necesidad de “fortificar” las instituciones en Despeñaderos. “Todos estos años a las instituciones del pueblo se las ha ido compitiendo en lugar de fortificarlas, parece ser que los otros candidatos están hablando de esto y desde hace 12 años son gobierno y las han ido destruyendo, por eso es donde nosotros hacemos hincapie, como también lo hacemos en las las fuentes de trabajo, vemos que uno de los recursos rápido que se pueden generar son las viviendas y no se han hecho viviendas, las ultimas que se hicieron fueron cuando nosotros éramos gobierno”, se explayó Penna, quien a la vez mencionó al desarrollo urbanistico como otro delos grandes proyectos en la zona.

“Tenemos un hermoso lugar, hay que desarrollarlo. Podemos crecer con el turismo, con algún desarrollo, tenemos el proyecto de traer el Jockey Club a Despeñaderos porque lo quieren sacar de Córdoba. Nosotros estamos en el lugar adecuado para eso. Tenemos que abrir la mente y salir a motivar a la entidad privada para invertir en Despeñaderos. Hay voluntad de hacerlo, nosotros ya estamos hablando con algunas empresas que se dedican a hacer desarrollo urbanístico”.

¿Cuales son las expectativas en estas elecciones?

Tanto Penna, como Ruano, remarcaron que “tienen ciertas posibilidades de acceder al Municipio” y, a pesar de que están a días de hacer una nueva encuesta en la zona, ambos hablan porque ya tendrían algunos datos que los ponen más entusiastas de cara a las elecciones.

“Creemos que estamos bien. entendemos que es una cuestión matemática, ellos van divididos, son mas de lo mismo. Acá hay dos vertientes para cosechar pero el peronismo es el mismo porque terminan los dos desembocando en Buenos Aires con el kirchnerismo. Los dos son iguales (Basualdo y Olmos), vienen de la misma escuela y con la misma mentalidad. Nosotros somos distintos, y hay voluntad mayoritaria de necesidad de cambio”, sostuvo Penna sin brindar datos precisos de cómo estaría posicionado en las urnas. Ruano, por su parte, expresó: “Matematicamente tenemos una posibilidad muy cierta, creo que a Hugo Olmos se le esta cayendo la mascara, se le Esta viendo el kirchnerista. Carolina por su parte, con su voto a favor de la reforma de las jubilaciones, también está bajando y nosotros hemos madurado políticamente. Eso se refleja en la sociedad. A ellos los ve como dos vertientes de un mismo partido y sumado que tienen un desgaste de gobierno que se ve reflejado y se va a ver reflejado en las urnas”.

“En Despeñaderos necesitamos fuentes de trabajo, viviendas y fundamentalmente dejar de perder generaciones y nosotros con toda la comunidad a través de las instituciones somos autosuficientes para que no se pierdan mas las generaciones”, culminó Penna.

Cabe recordar que las elecciones en Despeñaderos serán el 13 de diciembre.