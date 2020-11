Vecinos de barrio Piedra del Sapo continúan manifestando su problemática por la falta de agua en la zona.

En diálogo con RESUMEN, Facundo Sánchez explicó: “el tema es que estamos sin agua ahora yo compré por qué estuvimos 3 días sin servicio y desde la COSAG no hay respuesta, al llamar a la guardia te contestan que cuando refresque vamos a tener agua”.

Aseguró además que de las canillas de afuera no sale ni una gota de agua en todo el día, solamente por la madrugada pero muy poco.

“La situación no da para más. Si no hay una inversión inmediata nosotros vamos a tener que seguir comprando agua, pagarle al camión y a COSAG por un servicio que no tenemos”, manifestó el joven.

Aseguró que desde la COSAG le dijeron que su problemática existe porque la gente de la zona llena las piletas.

“No hay agua, te bañas con un balde y todas las otras cosas que eso conlleva”, finalizó Facundo.

Además del reclamo que se difundió, vecinos de barrio La Perla, llevan más de 6 días sin contar con agua en sus hogares.