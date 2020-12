Potrero de Garay: “autos por todos lados, música tronando y ríos de alcohol”

Desde hace un tiempo, vecinos de Potrero de Garay expresan por diferentes medios el malestar respecto a las interminables fiestas que se realizan en el lago. Un constante que se sigue dando semana tras semana.

No obstante, en las ultimas horas un vecino le hizo llegar tal descontento al Jefe Comunal mediante un escrito. En el cual, sostiene que la noche de Potrero es “un descontrol total”.

Aquí el escrito completo:

Lamentable, Lamentable, Lamentable: Señor Jefe Comunal Gerardo Martínez. Si Usted no pudiera dormir por tres noches seguidas, en un lugar que se SUPONE DE DESCANZO que le diría al Jefe Comunal de Potrero de Garay? Respuesta : NADA. Lamentable conclusión la mía, puesto que Usted no tiene ninguna intención en detener el descontrol total que es la noche en Potrero de Garay. Hace tres días que voy al lago temprano para hacer mis ejercicios y el panorama es LAMENTABLE. Autos por todos lados con la música tronando, RIOS DE ALCOHOL, en todas sus formas. Apacibles casas de día se transforman en Discos de noche, con cientos de jóvenes y música que no permite dormir. Le aclaro algo : NO ME LO CUENTAN, LO PADEZCO TODAS LAS NOCHES , LO VEO TODAS LAS MAÑANAS QUE VOY AL LAGO . Imagino que si esto pasa en la antesala del verano, quiero decir, su empeño en no controlar el descontrol de la noche en Potrero; el verano será un INFIERNO PARA LOS HABITANTES LOCALES Y LOS TURISTAS. Por si no está al tanto, el turismo es política de Estado y los turistas sanos son bien recibidos en todo el país. Como la realidad manda, Usted está lejos de esta posición. Imagino la alegría de los dueños de complejos de cabañas chicos, medianos y grandes, el haber invertido su dinero en Potrero de Garay, para que Usted, con su inacción al descontrol, vaya alejando a los turistas sanos y haciendo que se fundan. Porque, no nos equivoquemos, los profesionales del descontrol (dealer etc,) ya tienen claro que Potrero es libre para su ejercer su trabajo.

Señor Gerardo Martínez: Deje la inacción y pase a la acción. Maximiliano L Moran.

Los vecinos piden la intervención de autoridades provinciales en el tema.