“Estamos abatidos, pero con ganas de salir adelante”

El sábado por la mañana la ciudad se conmovió por el incendio que ocurrió en el Club Platense. Incendio que todo apunta a la intencionalidad. Al rededor de las 7:30 Bomberos y Policía debieron sofocar el fuego que salía del buffet del club, y que consumió una cocina, un freezer y elementos que usaban los chicos para entrenar.

Al aire de Todo Pasa, Tatín López, Presidente del club, se expresó al respecto y dijo que se sienten “medios abatidos pero con ganas de salir adelante de nuevo. Da muchísima impotencia y bronca”. López se enteró del incendio alrededor de las 7:30 y recurrió al club en minutos. Allí, según contó, una vecina les dijo que podría haber sido un rayo que cayó durante la intensa tormenta. Sin embargo, Tatín afirmó que “los indicios cuando llegamos nos dieron la pauta de que no fue un rayo”.

Hasta el momento se desconoce quién pudo haber sido el presunto autor del hecho, pero lo que sí es una realidad es que los vecinos no vieron ni escucharon nada.

“No dejábamos nada porque ya había sido violentada la puerta del buffet y también la de los baños, de donde nos habían robado dos inodoros” dijo Tatín. Y añadió: “Teníamos el freezer que no estábamos utilizando, la cocina, y 12 butacas para armar los bancos suplentes que nos habían donado”. También había 15 pelotas, 40 conos y una bolsa con redes que casualmente se guardaron allí el día viernes, pero que habitualmente no están en ese lugar. “El buffet no tenía electricidad, yo lo desconecté cuando comenzó la pandemia. Desconectamos todo lo que era energía eléctrica” comentó López, descartando la posibilidad de una falla en el sistema de energía.

Finalmente, Tatín dijo: “Volveremos a arrancar. Nos destruyeron lo más caro que tenía el club, pero hay que volver a arrancar”.