La inseguridad no da tregua en Villa la Bolsa

El pasado viernes, Paula, vecina de Villa la Bolsa fue víctima de la inseguridad cuando sujetos ingresaron a su vivienda y le llevaron varias herramientas de Jardinería. Elementos fundamentales para su trabajo, según contó la damnificada a RESUMEN.

“El viernes salimos muy temprano, fue la primera vez que salimos los cuatro porque mi hijo suele quedarse y cuando regresamos nos encontramos con que habían entrado como dueños de casa, sin forzar ni violentar nada y nos robaron cosas de mucho valor para nosotros, herramientas de trabajo”, inició la mujer, quien presume que los delincuentes durmieron al Rotwailler de la familia para poder actuar libremente.

“Ya no estamos seguros, nosotros nos fuimos de Córdoba para buscar un lugar mas tranquilo y pasa esto. Es evidente que es gente de la zona, que conocen nuestros horarios y movimientos”, añadió la vecina.

No obstante, el hecho no es aislado. Se da en un marco de múltiples robos que este medio ya viene cronicando desde hace meses. Así mismo, parece no tener solución y los vecinos dicen que es “tierra de nadie”.

Lo cierto es que la vivienda de Paula fue la tercera atacada en un lapso de cinco días. Y, los demás damnificados fueron directamente desvalijados. “Hemos tenido varias reuniones entre vecinos, se contrató un altoparlante convocando a la reunión por seguridad, se la invito en forma personal a la Jefa Comunal y a través de notas presentadas en la comuna, pero nunca se presentó ella ni envió a nadie en su nombre. La respuesta de la policía siempre es la misma; armen un grupo de seguridad, pongan perros, más luces, etc… pero las luces en las casas no son suficientes si las calles están a oscuras y hay terrenos vacíos con yuyos altísimos donde esconderse”, culminó la mujer.