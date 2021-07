Saira Asua: “Se brindará un reconocimiento económico a las promotoras comunitarias”

Barrios de Pie hace seis meses firmó un convenio con la municipalidad para el fortalecimiento de la economía popular. Ahora, en común acuerdo, lo renovaron por otros seis meses más. En una primera instancia, este convenio contó con una serie de capacitaciones y formaciones de empleo para los interesados en las diferentes áreas de la municipalidad. Junto con la renovación de este convenio, se agregaron dos secretarías, donde miembros de Barrios de Pie trabajarán en la refacción de edificios educativos.

Saira Asua, referente de Barrios de Pie, pasó por los estudios de la 88.9 para comentar un poco más el trabajo y las actividades que están en marcha desde la organización, cuáles son las problemáticas actuales y cuáles son próximas actividades a realizar. “Estamos trabajando con Valeria Amateis, Subsecretaria de Equidad y Políticas de Género, para brindar un reconocimiento económico a las promotoras comunitarias por vidas libres de violencia”, comentó Asua. Es el primer acuerdo a nivel provincial. Se trata de un aporte económico sobre el Potenciar Trabajo para las compañeras que acompañan situaciones de violencia y que trabajan en la promoción y prevención de violencia.

“Una de cada 5 mujeres que sufren violencia se acercan a las instituciones. Las compañeras identifican signos de violencia y brindan herramientas a las víctimas para que puedan pedir la ayuda correspondiente. Es importante reconocer esto”, expresó la referente de Barrios de Pie. Por otro lado, estas trabajadoras buscan hacer tareas de promoción y prevención, las cuales por el momento están siendo organizadas para ofrecerlo de manera virtual pero con el objetivo de llegar a todo el territorio, articulando en conjunto con otras instituciones estatales. “Siempre creímos necesario articular con el Estado y generar políticas públicas.No es lo mismo pensar una política pública para alguien que hacerlo con alguien. Es lo que tenemos un poco en común con el gobierno municipal, provincial y con el Frente de Todos, que es donde militamos”, declaró Asua.

Con respecto a la situación económica, la falta de recursos y fondos para invertir y producir, es que la economía popular aparece para integrar a aquellos sectores que son excluidos del mercado laboral y crean su propia fuente de trabajo. Con respecto a esto, y como reflexión final, Saira Asua dijo: “La economía popular depende de que alguien más compre lo que se produce. Cuando hablamos de miseria y hambre, no podemos dejar de ver la cantidad de niños que se suman a los comedores. También hay ollas populares fijas. La realidad es que la mejor política pública es el trabajo, y es algo que no se está logrando. No se está pudiendo generar la activación general de la economía. Hay programas que son muy buenos, pero no todas y todos tienen acceso. Lo fundamental hoy es subsidiar el trabajo y apostar a generarlo“.