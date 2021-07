Bouwer: familiares piden que los presos sean vacunados

En las ultimas horas, familiares de internos del Complejo Carcelario Padre Luchesse de Bouwer, se organizaron a fines de exigir por el inicio de la vacunación contra el Covid para internos de riesgo de la cárcel.

“Sabemos que en San Francisco y en Cruz del Eje se está trasladando a vacunar a las personas que tienen alguna patología e incluso dentro del penal de Bouwer ha habido muchos casos positivos. Entonces lo que se busca es que se reconozca ese derecho y que los internos no corran mas riesgo”, expresaron desde el grupo de Derechos Humanos “Por la vida” a RESUMEN.

En este sentido, familiares denuncian destrato y abandono de persona por parte del personal de servicio, quienes no le suministran “ni siquiera un paracetamol” a los internos, en caso de requerirlo y pasan horas esperando ser atendidos por enfermería. “Tenemos muchas acusaciones de estas y no hay que olvidar que hace poco falleció una persona en un contexto dudoso dentro del penal de mujeres. Las compañeras de celda habían alertado durante días que la joven se sentía mal y a pesar de haber pedido atención médica no la tuvo y después falleció”, añadieron.

Mediante escrito a Ministerio de Salud y de Derechos Humanos de la Provincia, desde la asociación exigirán que se inicie con la vacunación al grupo de riesgo de la población carcelaria.