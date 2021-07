Proyecto Interurbanos: no hubo tratamientos sobre tablas y Allende salió al cruce

En la orden del día de los temas a tratar en la sesión de hoy del Concejo Deliberante, se encontraba también el Proyecto de Resolución presentado por el Bloque de Alta Gracia Crece en el que instan al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones pertinentes frente a los organismos competentes (sea el Ersep, la misma empresa prestataria del servicio o la Secretaria de Transporte) para que se restablezcan más horarios en el servicio del transporte interurbano de las empresas que hoy tienen a cargo el servicio.

Se trata de un problema que se agudiza y que este medio ya había hecho público. Cientos de usuarios de transporte que a diario quedan a pie, no pueden ir a su trabajo o regresar del mismo, debido a que las unidades van completas, sin asientos y no se detienen en todas las paradas del corredor de ruta 5.

“Sabemos que el transporte interurbano no es órbita exclusivamente municipal pero también sabemos que que los funcionarios municipales tienen todas las herramientas, contactos y facultades para gestionar este reclamo que viene desde hace muchísimo tiempo y que la pandemia profundizó”, inició la Concejal Lucía Allende y continuó: “frente a una flexibilización gradual que se ha estado dando de todas la actividades, no ha habido un esquema del transporte. Todos sabemos que es un servicio esencial de las personas y que Alta Gracia y la zona tienen una gran afluencia de personas que viajan a diario a la ciudad de Córdoba y que existen dos empresas de transporte que cubren y tienen concesionado el servicio y es necesario que nosotros los funcionarios podamos llevar a cabo este reclamo”.

El pedido de los vecinos, sostuvo Allende, apunta a un retorno del servicio habitual pero de manera gradual. “Hay una necesidad urgente tanto en el horario de la mañana como también durante el día y sobre todo en el horario de regreso porque hay muchos vecinos que quedan varados en Córdoba porque ya no tienen colectivo para volver. Es urgente que se ponga en la mesa este tema”, añadió.

El malestar de la edil se evidenció luego de que solicitara el tratamiento sobre tablas del proyecto y que ninguno de los concejales de Hacemos por Córdoba aprobara dicho debate.

“Me sorprende esa actitud. Nadie esta acá señalando con el dedo sino diciendo que gestionen frente a los organismos pertinentes algo que es esencial para los vecinos y para que pueda ser tratado en la inmediatez. No quieren aprobar eso, la verdad no entiendo. ¿Que rumbos de representantes del pueblo tienen?” expresó molesta Allende, a lo que Pedro Spinetti, del otro lado, dijo que no están cercenando sino “abriendo la posibilidad de que el tema sea tratado en la Comisión de Servicios y Obras públicas con la seriedad que amerita”.

Por cinco votos contra cuatro, el Proyecto de Resolución no tuvo tratamiento sobre tablas y pasó a la Comisión de Obras y Servicios públicos.