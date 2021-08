“Conozco Córdoba hasta el último rincón, no robo, no miento y nunca me corrí de la foto”

En medio del desfile de candidatos de las PASO 2021 por los estudios de Radio 88.9, este miércoles fue el turno de Mario Negri, actual diputado y candidato a Senador Nacional por “Juntos por Córdoba” quien a diferencia de su par Ramón Mestre, evitó hablar de la interna de su partido y se limitó remarcar que fue elegido por “el 90% del radicalismo” aunque terminó aceptando en Juntos por el Cambio.

“La gente esta con mucha fatiga social y dolor, de toda la complicación y falta de trabajo después vino la discusión de la vacuna y en medio de eso la política tiene que andar con mucho cuidado pero hay que votar, acá se trata de elegir legisladores naciones para que representen a la Provincia y pensé mucho hasta que el 90% del partido me pidió que acepte ser candidato a Senador y en Juntos por el Cambio terminé aceptando y nos acompaña la mayoría del Pro y la coalicion civica integra”, inició el reconocido político cordobes, a quien en la última entrevista con Todo Pasa, Ramón Mestre describió como “la experiencia”.

Negri dejó claro porqué siempre estuvo en la vereda de en frente del kirchnerismo y aseguró estar “preocupado por la Argentina que vivimos”.

“Yo conozco a Córdoba hasta el último rincón, no robo, no miento y nunca me corrí de la foto, siempre estuve del otro lado del populismo y en la vereda del frente del kirchnerismo no por una guerra sino que con los cordobeses el kirchnerismo es como el agua y el aceite. Córdoba es un motor productivo mas allá de los problemas que pueda tener, nos gusta la ideal del no subsidio y de buscar empleo y tenemos un país en donde hay 22 millones de subsidios, seis millones de personas trabajando y 500 mil en la informalidad. Entonces está claro que necesitamos cambiar el rumbo”, explicó.

Sobre su relación con su oponente dentro de las internas de Juntos por el Cambio, Luis Juez, el actual Diputado radical, aseguró “no tener problemas personales con nadie”, aunque remarcó el apoyo que recibió por parte del ex Presidente Mauricio Macri.

“Yo no tengo problemas personales con nadie. Él (sobre Juez) tiene su personalidad pero nunca en la política discuto sobre las personas, si sobre ideas. Él tiene su partido, fue senador después en 2015 cuando Macri ganó, era candidato a Senador y se bajó para ser candidato a Intendente. Y bueno la realidad es que a mi me pidió el Partido y en su mayoría está integrado por el Pro, agradezco también que el ex Presidente Macri nos haya dado el apoyo”.

Sobre los proyectos a llevar al Senado y “la conducta” del peronismo cordobés

“Yo quiero ser la voz de Córdoba en el senado porque el Gobierno cordobés no ha tenido una voz que se exprese y yo se como hacerlo. No hay que olvidar que ahí está la amiguera del populismo que es Cristina Fernández, la principal generadora de ideas del populismo, alguien que se mueve muy inteligente y es ahí donde yo quiero discutir. Hablar de ese 50% de jóvenes pobres entre 15 y 30 años y de la falta de rumbo que tiene este Gobierno que aumentó los impuestos 10 veces en 16 meses. ¿Quién puede vivir de esa manera?. Hay que ir al Congreso y no prestarle el traste como lo hizo el peronismo cordobés porque ellos votaron 16 leyes juntos. Acá no hay grises o te paras de un lado o te paras del otro cuando hablas de recursos y derechos”, manifestó Negri, quien hizo hincapié, sobre todo, al apoyo de la reforma en la Ley de Movilidad Jubilatoria por parte de Hacemos por Córdoba al Gobierno Nacional.

“Ya presenté un Proyecto y es que quiero que así como en Córdoba hay juicio por jurado, quiero que haya para los delitos de corrupción en la justicia federal nacional. También hay que declarar la emergencia educativa por 8 años, es verdad que esto significa aumentar el presupuesto, pero también significa mas capacitación docente y también creo que hay que involucrara a los padres; ellos tienen que ser parte de la comunidad educativa. En este proyecto prevemos ampliar la cantidad de días de clases para que haya recuperación. Hay que hacer un fondo compensador en las escuelas como también otro en la energía porque acá con EPEC pagamos el servicio 70% mas caro que en cualquier otro punto del país. Necesitamos bajar los impuestos y el gasto público”, argumentó.

Negri no esquivó hablar de la polémica foto de la fiesta en Olivos y aseguró que ya pidió iniciar un juicio político al respecto. “Es una inmoralidad, yo pedí juicio político para buscar responsabilidades en eso porque aca no se habla solo de la fiesta en si sino de que fueron en contra de la propia ley que el Presidente dictó. Mientras la gente se encerraba ellos estaban de fiesta. Esto causó indignación y trajo a la memoria de la gente esa Argentina de hace un año y medio, cuando el papá de Solange no pudo despedir a su hija, cuando Blas fue asesinado de un tiro por la espalda o la desaparición de Astudillo en Buenos Aires. A todos ellos les aplicaron la ley por ir en contra de las restricciones y resulta que al año y medio te enteras que en la casa del poder so no se cumplia”.

“A Fernandez la gente ya no le cree, su figura ha perdido credibilidad y si el kirchnerismo llega a ganar en las PASO entonces va a ganar la impunidad porque ellos van por la reforma judicial. Necesitamos encontrar la alida sobre la base de un Gobierno que respete las instituciones y para eso debe moverse la gente porque cuando la gente se mueve el populismo se frena. Hoy estamos en una situación crítica y no lo podemos permitir”, culminó.