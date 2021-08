Rally: Marcelo Der Ohannesian prueba el nuevo Skoda

Marcelo Der Ohannesian, de gran presente en Europa, se encuentra en Republica Checa junto a Marco Bulacia, probando el nuevo Skoda que debutará en las competencias en 2022.

En su paso por los micrófonos de Resumen Deportivo de la 88.9, además de hablar de su gran presente en la presente temporada en Europa, contó que le gusta hacer en sus ratos libres.

“Estoy en Republica Checa, me quedo hasta el sábado, después me vuelvo a Italia, y la semana que viene ya me vuelvo de nuevo para checa porque tengo carrera. Me la paso más acá que en Italia”. Comenzaba entre risas “El Turco” haciendo alusión a su apretada agenda de trabajo junto al equipo Skoda.

Con respecto a los que están haciendo junto al piloto boliviano Marco Bulacia contaba. “Estamos probando el nuevo Skoda, tenemos 3 días de pruebas. El auto es nuevo que se va usar mediados del 2022, pero el desarrollo de piezas lleva mucho tiempo. Así que se empieza a preparar todo, prácticamente un año y medio antes. Con muchas ganas y muy contento de ser seleccionados con Marco para estas pruebas”.

La escudería Skoda se ubica en la ciudad checa Mladá Boleslav y fue fundada en 1895, es una de las marcas más importante de Europa. Debutó en el rally mundial en la temporada 1999. Der Ohanessian, cuenta la pasión de la población checa con la marca.

“La gente vive la pasión de Skoda y de todo lo que hizo, es una marca muy fuerte en Europa. Y la verdad que el apoyo de la gente, es fantástico. Hace unas semanas cuando fue el aniversario de Skoda y corrimos acá en checa. La verdad esos tres o cuatros días que estuvimos acá compitiendo, con lo días previos que tuvimos, la verdad que increíble, un recuerdo que lo voy a llevar para siempre porque la verdad que fue un evento un muy lindo como se dio el resultado y todo”.

En relación a los campeonatos que está disputando en simultaneo, Marcelo le decía a Resumen. “Por suerte venimos muy bien, estamos conformes, en el europeo con Soria, estamos muy bien, estamos muy contentos y con las ilusiones intactas del campeonato, estamos cerca al cien por ciento con posibilidades de lograr el campeonato. Después con Bruno que es el más nuevo, es un chico joven que va muy rápido, y hay que trabajar un poco más por la falta de experiencia que tiene, pero disfrutando de los buenos resultado y de las buenas cosas que van ocurriendo en las carreras y quedarse con esas cosas, y aprender de los errores, el deporte es así, por ahí tenés una sola oportunidad, uno falla, pero después te vuelve a dar revancha”.

Son tres campeonatos de rally que está disputando en simultaneo el navegante altagraciense, WRC2 con Marco Bulacia, Campeonato Italiano con Bruno Bulacia, y campeonato Europeo con Paulo Soria. El “gran” problema son los constantes viajes que hay en el medio.

“La verdad que cualquiera que escucha te dice que bueno, te la pasas viajando, pero la verdad que es muy cansador, uno por ahí no ve la hora de poder estar en su casa, en su hogar la verdad que es muy cansador. Pero bueno es mi trabajo y cuando estaba en argentina, me la pasaba viajando también. Uno se va acostumbrando a trabajar en los aeropuertos en los aviones, inclusive en el vuelo estuve preparando el Europeo que corro con Soria, después en el vuelo de retorno para Italia voy a preparar la carrera de Grecia que corro con Bulacia en el WRC2, en septiembre, ya estoy un poco acostumbrado”.

Por ultimo le contó a Resumen que le gusta hacer en sus ratos libres, cuando tiene un parate en la competencia.

“Cuando tengo tiempo, me gusta mucho salir hacer deportes, me gusta salir andar en bici, Sali a correr. Me gusta mucho meterme tres o cuatro horas en la montaña, y si no se puede veo mucho deportes, Me gusta leer libros, no soy de ver muchas películas, soy medio inquieto, es raro que me enganche con una serie”

“Soy de Belgrano, soy de ver los partidos, cuando volvía de una carrera, me enganche justo con un partido del pirata, tengo muchos amigos que son de Belgrano, y estoy contento con el presente del club, esperemos que siga así”. Concluyó.