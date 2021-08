Natalia Contini: “El pueblo quiere saber en qué se gastan sus impuestos”

El proyecto de Gobierno Abierto presentado por la concejal Natalia Contini, quien representa al partido del PRO en la localidad de Anisacate, finalmente fue aprobado. Si bien hubo una serie de cambios dentro del cuerpo, la concejal aseguró que continuará luchando para que las partes vetadas sean incluidas en su propuesta.

El mismo fue presentado en septiembre del año pasado y este año ingresó nuevamente, donde estuvo en comisión dos meses. “Fue una comisión extensa y de mucho debate. Siempre que uno presenta un proyecto que implica un cambio en las estructuras surgen este tipo de situaciones, pero nunca tuve un problema de que mis proyectos ingresen a comisión”, relató la concejal.

Contini expresó que si bien los que conocen en demasía todas las gestiones municipales son quienes actualmente se encuentran en la gestión, los concejales también necesitan respuestas para los vecinos que representan. “Hoy los vecinos empiezan a exigir más. Ya no alcanza la publicidad, no alcanza con una entrega de bolsones porque hace más de un año y medio que estamos en pandemia, donde se han vulnerado casi todos nuestros derechos. Lo único que quedó intacto son nuestras responsabilidades. A muchos vecinos el agua les llegó al cuello y se han endeudado en este último tiempo”.

“El pueblo quiere saber en qué se gastan sus impuestos que pagan religiosamente. Si bien es su responsabilidad, también tiene derechos ¿Por qué no podemos comprometer al ejecutivo que nos den esa información?, si es el único que maneja eso hace años. No logramos hacerlo lamentablemente, pero en la votación me comprometí para que se modifique y se incluya la información sobre en qué se gasta el dinero”, explicó Contini.

Por otro lado, la concejal habló sobre el leve conocimiento que posee el Tribunal de Cuentas sobre las transacciones realizadas por la municipalidad de Anisacate. Aclaró que, si bien reciben todos los ingresos y egresos, es sin detalles y ya cuando la compra ha sido realizada. “No hay visación previa en el Tribunal de Cuentas de los gastos que tiene el municipio. Hasta que llega la boleta correspondiente, se pierde el seguimiento de las compras realizadas“.

En último lugar, y en referencia a la aprobación de su proyecto, la legislativa manifestó: “recién logramos abrir una puerta con el proyecto, pero quedan dos años en los que se puede pelear por generar la transparencia“.