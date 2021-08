“El control de crecimiento es fundamental para prevenir enfermedades”

Consultada sobre el aumento de peso de los chicos y chicas a nivel anual-se produjo un fenómeno internacional, subieron entre cinco y siete kilos durante período de pandemia-, la profesional explicó: “Según los datos brindados por el UNICEF, los hábitos alimentarios de los chicos se vieron afectados por la cuarentena. Al estar mucho tiempo en casa, encerrados, a veces para entretenerlos, empezaron a comer más de lo habitual. Se acudió mucho a las harinas. Muchos hacían ejercicio aunque sea en gimnasia en la escuela y de repente no lo estaban haciendo. Por otro lado, también descargaban su ansiedad con la comida”

En segunda instancia, Araya recalcó lo valioso del “Control Anual de Niño Sano”, que se lleva a cabo, apenas nacido o nacida cada siete días hasta el primer mes, luego cada un mes hasta el año, después cada tres meses hasta los dos años, cada seis meses hasta los seis años y finalmente cada un año hasta los catorce. “El control anual de crecimiento es fundamental para prevenir cualquier tipo de enfermedad que pueda aparecer en los niños. Los padres deben retomar los controles, cada padre es responsable de la salud de su hijo. Durante el años pasado, muchos no los llevaron por temor, ya que los centros de salud estaban llenos de personas enfermas y para evitar contagios no los hacían ver. Tengo un consultorio particular y muchos preferían traerlos a estos espacios con menos tránsito de gente”.

Con respecto a otras consecuencias de la pandemia, la doctora destacó los problemas relacionados a lo emocional; “El encierro despertó la ansiedad en muchos niños, sumado al timepo que pasan frente a las pantallas, observando una vida de fantasía. Todos los cambios afectaron a la salud, incluso muchos empezaron a somatizar las tensiones del hogar, con fuertes dolores de cabeza o estómago”. En ese marco recomendó la no automedicación.

En relación a lo positivo, Araya contó que durante el período de cuarentena, sin clases presenciales, bajaron las enfermedades virales y respiratorias, sobre todo también con el uso del barbijo-del cual sigue recomendando su uso-. “Hoy en día, como todos comenzaron a movilizarse, comenzaron a aparecer los cuadros virales, las bronquiolitis. Y destaco lo sustancial de la consulta presencial, no por videollamada, ya que el médico debe sí o sí debe auscultar los pulmones porque hay muchos tipos de tos” finalizó.