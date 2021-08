Se le rompió la zapatilla y la señorita le dio un par para que siguiera jugando

Mariana Della Vedoba, publicó en sus redes sociales la historia de su hijo más grande, Luciano, de siete años, a quien se le despegó una zapatilla y por ello dejó de jugar.

La maestra y la directora se enteraron de lo sucedido y le ofrecieron dos pares para que elija una y se la quedara, para que pudiera seguir jugando con sus amiguitos.

En su relato a RESUMEN, la madre destacó el valor de la comunidad de la entidad educativa, que según sus dichos tenía mala reputación por la ubicación de la misma-en un barrio periférico de la ciudad, Lalahenes-, de la actitud de sus docentes, de la calidad de los compañeritos y las familias detrás de ellos. Sumádo a que sus dos hijos más pequeños también los llevará allí. Sin dudas, un gesto para destacar en los tiempos que corren.

“Soy mamá de tres hijos, vivo en barrio Parque San Juan. Cuando mi hijo más grande llegó a edad escolar, lo anoté en el jardín República Italiana. Recibí muchas opiniones sobre el colegio, que era un ambiente feo, que no les daban atención a los alumnos, que había constantes problemas entre padres” empieza Della Vedoba.

República Italiana Alta Gracia . “Hoy mi hijo ya va a segundo grado en el mismo establecimiento Escuela

Ayer lo vestí y preparé para un día más de clases. En el transcurso del día tuvo el inconveniente, jugando en el recreo, que se le despegó una zapatilla. Él se sentó, porque no pudo jugar más y al enterarse la seño de lo que pasó, habló con la directora y le brindaron dos pares de zapatillas para que elija, cual le gustaba más y se las quedara. Me pareció un gesto enorme por parte del colegio. Por eso lo comparto…en el transcurso de estos años me he cruzado en el jardín y la primaria con seños, directivos y hasta auxiliares, muy atentos y amables. Siempre nos sentimos cómodos tanto nosotros como mi hijo. Agradezco al colegio por el gesto, mi hijo volvió super contento” relató en un muro comunitario.

La publicación tiene más de 900 “Me gusta”, fue compartido más de cien veces con más de cien comentarios también, todos apoyando al colegio. Silvia Mercedes Lenzi, comentó: “Trabajé 9 años en la Escuela Primaria y siempre percibí la atmósfera de reconocimiento que la comunidad tiene hacia la querida Escuela República Italiana. Leí el relato de la mamá y todos los comentarios con mucho interés. Feliz de saber que no se ha perdido su valioso calor humano!!!”. Mientras que Rocío Rodríguez, le respondió a Lenzi: “Yo fui alumna en la época que ud. Junto con Lila y Mabel estuvieron en la dirección … Excelentes en todos los aspectos, siento mucho orgullo de haber transitado la escolaridad primaria en el República Italiana. Años después me tocó volver como docente y realmente el equipo humano es de lo mejor ..”.