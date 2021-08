“Nuestro objetivo es ser el primer municipio del interior que maneje esta nueva modalidad”

La semana pasada, los encargados de la secretaría de Economía y Finanzas del municipio tuvieron una reunión con la subsecretaria de Fiscalización y Control de la municipalidad de Córdoba, la cual está encargada de todos los procesos y procedimientos que respecta a las habilitaciones comerciales y los cuerpos de inspectores. Dicha reunión se dió con motivo de conocer la experiencia de la localidad vecina sobre el sistema de habilitación digital de los comercios. “Empezamos las gestiones con el secretario de Economía y Finanzas de la capital y logramos tener esta reunión para conocer cómo trabajaron ellos con esta herramienta, la cual es un expediente digital, que ayuda a acotar los tiempos en la habilitación de los comercios, el cual es un trámite bastante engorroso”, relató Carlos Di Leo, quien está a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas en Alta Gracia.

En cuanto a la implementación del trámite virtual, Di Leo explicó que deben coordinarlo y culminar con algunas gestiones con funcionarios del municipio de Córdoba, reunirse con los inspectores y también con quienes desarrollaron el software. “El plan que sigue es hacer una presentación interna con los equipos involucrados en el municipio para una retroalimentación y pensar en una normativa. Nuestro objetivo es ser el primer municipio dentro de la provincia que maneje esta nueva modalidad de habilitaciones comerciales virtuales“, señaló el secretario.

“La pandemia motorizó este trabajo que ya veníamos realizando, que es la mejora continua de los procesos administrativos. Normalmente, este tipo de trámites son burocráticos y largos. Estamos siempre en esa búsqueda de optimizar los tiempos, sintetizar el proceso y dinamizar el trámite”, expresó el funcionario. El año pasado esta misma división gubernamental estuvo trabajando en la digitalización de los medios de pago de las tasas municipales de los contribuyentes para evitar la presencialidad en el Bingo. “Hacía años habíamos pasado de tener en 3 o 4 entes de recaudación externos a tener 10”, comentó Di Leo. Para lograr esta facilitación de pago, el municipio firmó un convenio con el Banco de Córdoba, hecho que ha tenido un gran éxito, pues, en palabras del Secretario, “en lo que es recaudación, ha tenido un resultado extraordinario”.

Con respecto a la actividad comercial de la localidad y las ayudas económicas que anunció el municipio meses atrás para colaborar con aquellos sectores del comercio que más se vio afectado por el cierre de actividad, Carlos Di Leo anunció que ya han entregado la totalidad de las ayudas. En relación a la actividad de los negocios y las ventas, el funcionario dijo: “Estamos sintiendo que hay una pequeña reactivación. Siempre hacemos una comparación en relación a los meses y años anteriores. El año pasado estuvimos con una restricción absoluta, por lo que esos meses son bases de comparación distorsionada”.

Por último, el secretario de la cartera económica municipal hizo referencia a los reclamos en el Concejo Deliberante por parte de la Oposición, quienes manifestaron que existen gastos no justificados dentro del resumen de los desembolsos realizados por el Ejecutivo. “La verdad que estuve escuchando las críticas, y pase por muchas emociones. La más fuerte fue el desconcierto absoluto donde hacían referencia a montones sin justificar. Este tipo de afirmaciones nos molestan, hacemos un trabajo muy responsable y transparente desde nuestra área. No hay un solo peso en el municipio que no sea aprobado por el Tribunal de Cuentas, que en su mayoría está integrado por la oposición. Estos cuestionamientos son realmente desconcertantes”.