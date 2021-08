“Somos la primera pareja ilustre de la ciudad de Anisacate”, comentó Edmundo. Él es ingeniero mecánico egresado de la UBA, quien en 2008, luego de retirarse, tomó la decisión junto a su esposa de mudarse a la provincia de Córdoba, de donde es oriunda Fabiola. “En ese entonces tenía mucho tiempo libre y empecé a pensar cómo gastarlo. Entre tanto que pensé, tomé conciencia que todos los vehículos del mundo funcionan con el mismo combustible, derivados del petróleo y no es infinito. Entonces me pregunté: ¿con qué se puede reemplazar al petróleo con algo que no se acabe nunca?; y ahí me dije: la basura”.

En 2008 Edmundo comenzó con esta idea, investigando si esto era realmente posible. Empezó utilizando gasógenos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, pues en ese entonces no existía el combustible líquido, pero estos usaban un pedazo de madera y eran muy complicados y aparatosos. “Mi intención era hacer un gasificador sencillo que cualquiera pueda copiar. Me llevó 10 años de estudio, y en 2018 armé mi primer gasificador en el fondo de mi casa y lo encendí. Cuando vi la potencia del fuego de la “gasura” quedé impresionado y me dije a mí mismo: esto es como el gas”.

Para poner a prueba su creación, Edmundo compró una Ford Falcon Ranchera y montó el gasificador en la caja. Este trabajo, entre el armado y ajustes, le tomó un año y medio. “En octubre de 2019 salí andando con gasura. Arranqué desde Anisacate hasta José de la Quintana. Yo calculé que iba a llegar sólo a 40km/h, y levantó hasta 100km/h. No lo podía creer. Desde entonces me dediqué a perfeccionarlos y a entenderlo”.

La basura apta para el gasificador debe ser seca y combustible. Los tipos de basura que pueden ser utilizados son: bellotas de roble, madera, cáscara de maní, cáscaras de nuez. Además, algo que comentó Edmundo es que todo el vehículo en su conjunto es reciclado, pues muchas de sus partes y de los elementos que utilizó para armar su aparato, fueron comprados en una chatarrería.

El Ingeniero retirado comentó que su idea es hacer la ruta 40. Para ello, fabricó un carro que tiene tres tambores de 200 litros y le dará una autonomía de 500km. “La gasura se puede usar para cualquier motor de generación interna. Es necesario 15 kilos de basura para hacer 100 kilómetros, lo cual no suena tan descabellado. Químicamente hablando, contamina muchísimo menos que la nafta, sería más o menos igual que un GNC“.

“Esto es mucho prueba y error, y cada fracaso es un paso más hacia el éxito. Este invento es un aporte de Córdoba para la humanidad”, expresó Edmundo como reflexión final sobre este gran trabajo de investigación y puesta en práctica que ha realizado y que continúa en estudio. En su página de Facebook ofrece una guía de forma gratuita que explica cómo armar un gasificador de basura, el cual se puede usar para cualquier motor de combustión interna.