Colectividades: «Hoy no sabemos si nos haremos cargo de la carpa de Italia»

Maccari relató en el aire de la FM 88.9, más precisamente en el programa «Todo Pasa» que la colectividad italiana fue una de las primeras en participar del evento. Sin embargo, expresó: «Es difícil para una institución como la nuestra, es un riesgo económico, cada vez hay menos ganancia, hoy no sabemos si nos haremos cargo de la carpa».

Y agregó: «No hemos hablado aún con la Comisión Extraordinaria. Pero siempre plantean un plan, ciertos cánones y si no podés pagarlos, ´que pase el que sigue´ y eso no se ha modificado este año. Además siempre arrancábamos con unos pesitos de la edición anterior y esos pesitos ya no están».

«Es un festival muy grande y muy caro, las instituciones deberían tener algún descuento o beneficio, que no se nos trate igual que a los privados, que a las empresas. Las entidades como la Alianza Francesa, por ejemplo, necesitan visibilidad» opinó.

Con respecto a la actualidad del Círculo Italiano, el presidente narró que se trata de una institución solidaria, no recaudatoria y que se les hizo muy cuesta arriba mantenerla durante la pandemia. Por ello la parte delantera del edificio, donde funcionaba un restaurante, fue alquilada para otro rubro-como depósito de un supermercado cercano-: «El rubro gastronómico ya estaba mal antes y la pandemia lo asesinó. Teníamos gastos fijos que mantener y por ello se alquiló esa parte del edificio».