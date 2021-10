“El comercio que no está en internet no existe”

A partir de los grandes cambios que llegaron junto con la pandemia, el comercio en general fue uno de los que más debió adaptarse a este “nuevo estilo” de compra. Para hablar sobre cuáles son las mejores medidas a tener en cuenta para poder crecer como emprendedor, el equipo de Todo Pasa dialogó con el contador Ricardo Solís, quien explicó las cinco lecciones que deberán aplicar los emprendedores para tener éxito.

La primera lección es prepararse para la incertidumbre. Implica que todo emprendedor tiene que estar preparado para lo que pueda llegar a pasar. “Con la pandemia, se activó la venta e-commerce, que es algo que estaba poco desarrollado previo a la pandemia. Siempre hay que tener un plan B. Es recomendable tener canales de comercialización virtual. A veces para crecer, uno tiene que invertir”, explicó Solís.

En segundo lugar, es necesario ser flexible y adaptarse a los cambios. “Viene de la mano de prepararse para la incertidumbre. En la cuarentena se tuvo que aplicar el sistema de delivery, take away y venta online. Hubo mucha gente que se quedó con el tema de estar cerrado, y no desarrolló estas estrategias”.

El profesional expresó que es sumamente importante mostrar empatía con los clientes. “Si bien está relacionado con “el cliente tiene la razón”, la idea es que no quede sólo en vender el producto, sino de generar una relación con el comprador. Es lo que lleva a que nosotros vayamos a ese lugar”. Lo que se busca con esto, es generar una fidelización del cliente para con el comercio, logrando así un grupo de clientes regulares.

Continuando, algo que ha marcado la diferencia en estos últimos tiempos, es la presencia digital, relacionada con el e-commerce. “Esto se refiere al uso de redes y sus herramientas básicas. Se recomienda invertir en medios digitales. Hoy en día, comercio que no está en la web, comercio que no existe”, señaló Solís.

Por último, es imperante tener un presupuesto para todo tipo de capacitaciones, tanto sobre manejo de redes, finanzas, atención al público, entre otras, para poder crecer. “Si nos quedamos solamente en lo que realizamos, podemos tener ciertos inconvenientes y probablemente nos cueste crecer”, finalizó el profesional.