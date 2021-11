Barrionuevo, como nuevo presidente de la UCR, expresó que, en lo que respecta a Alta Gracia, trabajar en conjunto no ha sido fácil, sin embargo, la alianza de Juntos por el Cambio pudo llevarlo adelante. “Esta elección es una experiencia más pero también una gran responsabilidad donde los afiliados deben tener contención y sentirse representados. Más allá de los números, hay una intención de cambio para frenar al kirchnerismo”.

El referente radical mencionó que durante estos últimos meses de campaña, se vio mucho proselitismo por parte del partido oficialista provincial, Hacemos por Córdoba y agregó: “Nosotros les acercamos el voto y las propuestas a los vecinos. Lo de ayer fue un inicio. Desde lo institucional ha sido un muy buen comienzo. En lo personal creo que los votos no son de los partidos, son de los ciudadanos. Nadie es dueño de los votos. Estamos en un proceso de maduración política y lo tomo con total responsabilidad. La unidad se construye y hay que demostrarla todos los días”. Barrionuevo remarcó la necesidad de hacer un diagnóstico de la ciudad para poder organizar y planificar un proyecto desde la unión de los partidos para armar un frente conciso y así poder obtener la alternancia en el ejecutivo.

En representación del Frente Cívico, Andrea Mondino aclaró que estos resultados no son fuente de especulación para unas elecciones ejecutivas. “Falta mucho para el 2023, más en este país que todo cambia en una semana. El FC estaba disperso y nos tuvimos que rearmar meses antes de las PASO. Agradezco a los partidos que me dejaron ser parte, colaborar. A partir de acá enfocarnos en el trabajo de equipo, tenemos que amalgamarnos más”.

Por su parte, el presidente del PRO local, Ricardo González, manifestó que este resultado fue producto de un trabajo en conjunto y del armado de un proyecto en común. “El pueblo nos castigó por ir separados y no tener un proyecto en común. Lo hacen notar en el momento de emitir su voto. No tengo dudas que lo que empezó en las PASO con un fortalecimiento de la alianza, va a seguir creciendo”.

Así mismo, el representante de Cambiemos comulgó con la idea de Barrionuevo en torno a la construcción de una propuesta como alianza. “Primero debemos construir un proyecto y luego pensaremos en gobernar. Esta elección no hay que localizarla. La campaña de “Ellas” se transformó en la de “Ellos”, donde por querer provincializar la elección les fue mal. La gente ya no es fácil de convencer si no hay una propuesta”.

Juntos por el Cambio obtuvo la victoria con un 52% en Alta Gracia con el escrutinio de 132 mesas, seguidos de un 29% de Hacemos por Córdoba, un 8% correspondiente al Frente de Todos y un 3,5% que logró la Izquierda.