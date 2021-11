Por unanimidad, la Justicia pidió la inspección ocular de las acequias en Villa La Bolsa

Desde el año 2012 se han ido cerrando las acequias sistemáticamente en la localidad de Villa La Bolsa. Durante el año pasado, la última en pie fue cerrada por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI). Alejandra Amuchastegui, que junto con otros ciudadanos luchan por la mantención de estas acequias, expresó sus reclamos al aire de la 88.9. “Queremos que se declare el daño ambiental, natural y cultural y que se ordene el cese del cerramiento y se recuperen las acequias”.

“Los jesuitas dejaron un boca toma que fue tapado por un vecino y un molino que fueron declarados sitio arqueológico por Cultura y Educación de la provincia de Córdoba. Son además patrimonio jesuítico y también el resto de las acequias, que son centenarias. Es un delito tocar nuestro patrimonio. Como ciudadanos tenemos el deber de cuidarlos y los funcionarios, de protegerlos”, expresó Alejandra.

El grupo “Todos por nuestras acequias” realizó un amparo contra el APRHI para pedir esta recomposición, que los jueces admitieron el pasado 30 de diciembre de 2020 y allí comenzó el juicio. Previamente, estos vecinos tuvieron una reunión con miembros de la comuna de La Bolsa y con el APRHI para llegar a un acuerdo, pero no fue posible. “La comuna de la bolsa se puso del lado de provincia, no de los vecinos. No llegamos a un acuerdo y comenzó el juicio”. Los jueces llamaron al Valle de Anisacate y Anisacate, porque por allí también pasan las acequias.

“Propusimos a la comuna como «terceros interesados» pensando que eran aliados y nos dieron la espalda. La comuna nos ha tratado de mentirosos, pero todo está en los expedientes, el aval nuestro está en la justicia”, comentó Alejandra.

La Justicia, por unanimidad, pidió y aceptó la inspección ocular para observar cómo están afectando los territorios estas alteraciones. Hoy en día, las acequias se han convertido en basurales a cielo abierto, en sangrías o se han secado. El 29 de noviembre se realizará esta inspección con todos los actores implicados: jueces, parte del Gobierno de la provincia, el APRHI, las comunas de La Bolsa, del Valle y de Anisacate. “Pedimos que no haya gente, solamente las partes del litigio para poder hacer la inspección. Actualmente rige la medida de no innovar, es decir que no se pueden tocar”, aclaró Amuchastegui. Si alguna persona observa algún tipo de movimiento, puede avisar al 3547 507908 (Alejandra).