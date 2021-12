“No están dadas las condiciones técnicas para un corralito”

Lucas Navarro es doctor en Economía, referente e investigador de la Bolsa de Comercio de Córdoba, quien hoy estuvo en diálogo con el equipo de Todo Pasa para hablar sobre el comunicado realizado por dicha entidad y también para expresar su análisis del panorama económico nacional actual. En primer lugar, el especialista en economía respondió que para cambiar el rumbo del país, no es una cuestión de nombres y que los problemas no se resolverán cambiando al ministro, sino que es aún más profunda la cuestión. Señaló que el principal problema es el tamaño excesivo del sector público en relación a la capacidad que tiene el país para poder financiarlo. “La presión tributaria en nuestro país, en términos legales es comparable con la de un país europeo, pero la calidad de los servicios que brinda nuestro gobierno deja mucho que desear que se parece a los países subdesarrollados”.

Explicó que el nivel de productividad no es equitativo con la carga impositiva que se le exige a los ciudadanos y empresas, esto termina afectando la actividad productiva y generando un déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que el sector gasta y lo que recauda. “Tenemos un déficit fiscal que viene desde hace 70 años. Es un problema estructural, que este déficit fiscal es solucionado con la emisión de moneda. Argentina no es un buen pagador, entonces nadie nos presta, lo cual lleva a una gran inflación que afecta a las personas de clase baja, el poder adquisitivo de la gente y, como consecuencia, baja el consumo”.

Algo que Navarro manifestó preocupación al decir que el Gobierno no está reconociendo la celeridad del problema que tenemos y no se están tomando medidas para solucionarlo, o más bien las que se toman siguen incrementando la desconfianza. Una de estas medidas controversiales criticada por la Bolsa de Comercio es la restricción a la compra de viajes en cuotas, lo cual interfiere en los derechos de los ciudadanos. El segundo tema en debate es la decisión que tomó la Nación de obligar a los bancos a vender dólares al Banco Central. “El Banco Central no tiene dólares ni reservas, por lo tanto no puede financiar importaciones y tampoco puede hacer frente a los compromisos de deuda. Entre el dólar mayorista a $100 y en La Bolsa está a $200, hay una gran brecha cambiaria por encima del 100%. El dólar oficial debería crecer para dar mejores incentivos para exportar, bajar las importaciones y hacer crecer las reservas. El gobierno se resiste porque cuando ocurra esto, se va a trasladar a la inflación. El problema es que no hay reservas para mantenerlo”, explicó el doctor en economía.

Con respecto a la posibilidad de un nuevo corralito similar al 2001, con la consecuente pesificación de las cuentas y deudas de los clientes bancarios, el referente de la Bolsa de Comercio dijo que es prácticamente nula la posibilidad de que este fenómeno tenga lugar. “En la parte técnica, no están dadas las condiciones para que ocurra un corralito. Les han puesto muchas restricciones a los bancos para tocar los dólares de la gente. Hoy en día, la liquidez de los bancos es elevada. Políticamente también es muy poco probable que se dé, al menos en el corto plazo”, aclaró Navarro. Sin embargo, remarcó la importancia de la deuda con los organismos internacionales, debido a la falta de reservas en el Banco Central. Argentina no tiene fondos en dólares y es imperante tratar un plan de pago con el FMI, el cual se dice que tendrá lugar en este mes de diciembre. “No es suficiente para revertir los problemas, pero sí necesario”, finalizó el economista.