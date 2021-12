«Esta gestión está transformando Alta Gracia y hasta los que no nos quieren lo reconocen»

Una vez más y en el día del armado del arbolito de navidad, el Intendente Marcos Torres visitó los estudios de Radio 88 y, junto al equipo de Todo Pasa, habló de todo.

Precisamente y cuando faltan apenas horas para el evento de apertura de temporada en la ciudad, el mandatario local se refirió a la apuesta turística de Alta Gracia. La cual si bien atrae por su belleza natural, tiene además un importante aporte desde las diferentes aristas municipales para que ese sector crezca cada día mas, según aseguró Torres.

«Es una posibilidad vender a Alta Gracia turisticamente porque tiene todo y los que vienen se quedan maravillados. Hemos hecho un importante hincapié en el turismo deportivo, religioso y demás, a la vez que es una ciudad que está cerca de todo, mas aun con la autovía. Estamos constantemente avanzado y eso se nota», inició el Intendente a horas de haber participado de la Feria Internacional de Turismo en el predio de la rural, en Buenos Aires.

Torres aprovechó para hablar de los cambios que se hicieron en el casco céntrico, como así también de aquellas grandes obras que la gente espera y que están a poco de ser una realidad: como la apertura de la nueva pileta olimpica.

«Hoy tenemos una importante inauguración en el casco céntrico con la gran inversión que hicimos. Revalorizamos por completo la plaza, cambiamos macetones, tenemos nueva iluminación, cambiamos también los mojones de alrededor de la plaza, pintamos y demás. Venimos avanzando constantemente y bueno, hay obras que no se ven y en donde llevamos invirtiendo unos ocho millones de pesos como lo son las redes de agua o cloacas. Estamos además trabajando en un plan de bacheo sin precedentes que era necesario y lo vengo planteando desde que era Secretario de Gobierno. Siempre divido por un lado las cuestiones que hacen a la gestión de gobierno y por el otro las que significan una gran apuesta como lo es el desague de Lucio V Rossi, la pileta olimpica, la nueva subestación de EPEC, el acueducto de calle Monseñor Roldán o el importante proyecto para Avenida del Libertador».

Sobre la primera «gran apuesta» mencionada por el Intendente, éste se explayó asegurando que el Proyecto está en el Tribunal de Cuentas y que solo resta esta aprobación para iniciar con la obra. Cabe destacar que los pliegos se firmaron hace aproximadamente 15 días.

«Lo de Lucio V Rossi ingresó la semana pasada al Tribunal de Cuentas. El Gobierno de la Provincia ya aportó 30 millones para esa obra y ni bien se concrete la firma se hará el resto del aporte. Recordemos que el otro porcentaje se hará con fondos del Municipio. Una vez que firmemos con la empresa comienza la obra y ahora lo que estamos trabajando es en intentar disminuir el plazo de ejecución de obra para favorecer a los vecinos».

Respecto a la pileta olímpica la inversión para su nueva puesta en funcionamiento fue de alrededor de 17 millones de pesos. La misma ya no presenta la tradicional estructura, sino que se ahora una semi pileta facil de llenar y de mantener «todo el año».

En la segunda parte de la entrevista, el mandatario municipal se refirió a la necesidad de no proyectar aún en las elecciones 2023, evadiendo a la respuesta de una posible candidatura a la reelección en la ciudad, aunque dejó claro que «cuatro años no alcanzan» para concretar los proyectos para una Alta Gracia en constante crecimiento.

«Hoy no podemos pensar o trabajar en las elecciones porque distrae y hoy estamos pensando en y por Alta Gracia, en los vecinos y el rumbo que hemos definido en estos cuatro años. En una ciudad en donde el padrón ha reflejado que viene creciendo mucho, por supuesto que cuatro años no alcanzan pero cuando comenzamos este proyecto político no había factibilidad de agua porque la planta no alcanzaba y hoy tenemos una nueva planta potabilizadora de primer nivel, tampoco se podían autorizar mas conexiones de cloacas y estamos próximo a inaugurar una obra histórica, tampoco podíamos habilitar estaciones de servicio porque el gas no alcanzaba y el de la energía eléctrica era otro problema. Hoy junto a Epec estamos con una obra de mas de 100 mil millones de pesos con la subestación, no había autovías ni el sueño del Parque Industrial y estamos a escasos meses de inaugurar uno mientras que ya estamos trabajando en el segundo. Que falta siempre va a faltar y nunca me van a escuchar poner una escusa pero me tocó la pandemia y lamentablemente estuvimos ocho meses parados y luego cuando regresó el confinamiento, otros cinco meses. Así mismo seguimos encaminados. Esta gestión está transformando Alta Gracia y hasta los que no nos quieren ni nos votaron lo reconocen. Nadie puede decir que Alta Gracia no está linda y limpia».

Siguiendo la linea política, Torres no esquivó referirse a las PASO y a ese polémico Proyecto de erradicación de las mismas, presentado por el bloque de Hacemos por Córdoba en el Concejo Deliberante. Iniciativa que defendió rotundamente.

«Entiendo que los partidos tienen que resolver sus problemas puertas adentro y luego presentar a los candidatos. A eso no tiene porque costearlo la gente. En Alta Gracia no dieron resultado porque quienes lo presentaron después arreglaron y no se presentaron y el esfuerzo económico de la gente es mucho para elegir al candidato de una sola fuerza que en ese momento me toco a mi. Después de eso para que sirvieron las PASO?, para nada. No dieron los resultados esperados. Yo nunca le tuve miedo a la disputa interna, amo la política, la concibo y me preparé y me sigo preparando para esto que es lo que se hacer y tampoco creo que haya que soldarse a una silla o a un cargo, sino motivarse por convicciones y no por conveniencias individuales», refirió el Intendente, a la vez que no evitó el «palito» para el legislador Walter Saieg (aunque por supuesto sin nombrarlo)

«Cuando uno tiene los lineamientos claros y un objetivo trazado puede caminar un poco cruzado pero sabe hacia donde va, cuando no cambias de ruta permanentemente», sentenció.

Por ultimo, Torres opinó sobre el conflicto de las canteras en Valle Buena Esperanza y defendió la postura de los vecinos, aunque dejó claro que no es algo en lo que el Municipio tenga facultad de decisión, sino que depende a la órbita de minería. «Si yo pudiese elegir no quiero canteras, creo que eso esta claro, pero no tengo la potestad de cerrarlas».

Sobre la polémica del robo en el Corralón, el Intendente se limitó a decir que «no hay que generalizar ni meter a todos en la misma bolsa». Defendió a los «trabajadores ejemplares» y dijo que en ello tiene la misma mirada que Gabriel Medina, el secretario de Sitramag. «Quien no trabaja en esta administración no puedo ocupar ese rol y tiene que venir otro. Lo hablo constantemente con Gabriel; él sabe que conmigo el que trabaja va bien y él es igual que yo».