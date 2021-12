Recientemente, en la provincia de Córdoba ha habido una suba considerable de casos en un corto lapso de tiempo, todos en su mayoría pertenecientes a esta nueva variante que al parecer se cultivó en Sudáfrica. Para conocer más sobre esta mutación, Todo Pasa dialogó con Alicia Cámara, bióloga especialista en virología, quien se explayó sobre el tema. “Ómicron es una variante más que tiene muchas más mutaciones que Delta. Tiene mutaciones iguales a las existentes y otras nuevas que son las que están en estudio. Lo que se sabe es que es muy parecida a las anteriores, que tiene alta transmisibilidad y actúa en combinación con las predominantes, que son Delta (India), Lambda(Andina) y la Gama (Manaos)”, explicó la profesional. Comentó que si bien hubo casos de Ómicron en Europa, éstos no tuvieron tanta exposición como los de África, donde muchos de sus países, como Sudáfrica, tienen muy bajo porcentaje de vacunación, lo que los convierte en un caldo de cultivo para este y otros virus.

Con respecto al refuerzo en el país de vacunas, Cámara afirmó que en general todas las vacunas, 1°, 2° y 3° son buenas, y que son mayores los beneficios que los perjuicios que se obtienen al vacunarse. “En agosto se prevía una tercera ola con Delta que no sucedió gracias a la vacunación. A nivel internacional se prevé una tercera ola en febrero y marzo, por ello hay que apurar la vacunación en los niños”, puntualizó la viróloga. A nivel médico, argumentó que los niños son “bombas biológicas”, porque si bien ellos inmunizan a la población, a su vez contagian y enferman a los adultos, en quienes esta enfermedad puede ser fatal. “La vacunación disminuye los contagios y previene la internación. Se van a enfermar igual, pero no con la gravedad como un no vacunado. La mayoría de los internados son no vacunados entre 20 y 50 años. Hay que insistir con la vacunación, pues aumenta la inmunidad de la comunidad y disminuye los impactos de cualquier nueva variante”.

De acuerdo a los últimos estudios realizados, la nueva variante es muy resistente y avanza en los lugares que le dan espacio. Este virus contiene un genoma de tipo ARN, el cual es muy combinante y posee una gran capacidad de mutación. Esto es lo que lo diferencia de otros virus, que tienen un genoma ADN, el cual es más estable y por ello mutan con menor velocidad. “La recomendación es seguir cuidándonos, mantener la distancia social en espacios abiertos, continuar los cuidados con alcohol en gel, lavado de manos. No nos relajemos aunque los gobiernos nos lo permitan”, señaló la bióloga. Por último, agregó que es recomendable no compartir reuniones con personas no vacunadas, para evitar la posibilidad de contagio. “Respetamos el pensamiento del otro pero también ellos deben respetarnos a nosotros”, finalizó.