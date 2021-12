Comienza la temporada de verano, y cada año, el gobierno de la provincia de Córdoba organiza el Operativo Verano, donde destina efectivos policiales y recursos para cada localidad en época de vacaciones. Como parte de esta distribución, Villa San Isidro recibirá dos nuevos efectivos, que se suman a otro efectivo que tienen de forma permanente en la región, y Defensa Civil que colabora siempre tratando de generar conciencia. Claudio Peña, jefe comunal de la localidad, visitó los estudios de la 88.9 y habló con el equipo de Todo Pasa para comentar un poco más sobre cómo se están preparando para recibir a los turistas esta temporada.

“Este año pudimos trabajar fuerte durante el invierno. Se han desmalezado espacios a los que no se podía ingresar y colocamos luminarias led en varios recorridos. También hemos cerrado un espacio de la zona del río para que no puedan ingresar los vehículos e instalamos unos 30 asadores. Otro dato no menor es que hemos forestado con cien árboles el sector, para que en unos años haya sombra”, relató Peña.

Otra cuestión que se está trabajando en la comuna, es el estado de la ruta, donde el jefe comunal declaró que tiene un deterioro hace años y necesita un reasfaltado, haciendo énfasis en la zona donde salen y entran camiones de la cantera. “Hemos presentado nota en Vialidad de la provincia para que se trabaje en esa ruta. Mientras tanto, vamos tapando los pozos para evitar accidentes”, comentó Peña.

Con respecto a la instalación de la cantera en la localidad, el gobernante contó que presentaron una nota, acompañados por otros jefes comunales y la presidenta de la comunidad regional, donde hicieron hincapié en que no quieren que se radique allí la cantera, ya que desde la comuna apuntan a ser un lugar turístico. “Se ha invertido mucho en turismo, tanto la comuna como los vecinos y comerciantes. En temporada le damos trabajo a 15 personas en limpieza, en los baños. Defendemos eso, la temporada nos sirve a todos”.

Finalmente, el 22 enero se realizará el clásico Festival del Encuentro. Si bien para el 18 estaba programada la apertura de temporada con el grupo Suyai, el evento debió ser cancelado debido al estado de salud de la cantante.

Por otra parte, hoy tuvo lugar la asamblea en el pueblo, la cual no se pudo realizar el año pasado debido a las restricciones por el Covid. «Queremos llevar claridad con los números, que el vecino pregunte y se saque las dudas. Estamos muy bien económicamente, afortunadamente. Tenemos buen diálogo con el Gobierno Provincial y un excelente vínculo con la oposición. Es súper importante su opinión y participación en las reuniones, más viniendo de una persona que ha estado varios años al frente de la comuna», señaló Peña.