«Estoy muy bien ahora pero aún no puedo hacer actividad física»

«Estoy re bien ahora, hoy se cumple un mes, me falta una capita de piel, nomás, puedo hacer vida normal pero aún no actividad física» comenzó su relato a «Resumen Deportivo» de FM 88.9, Valentina Barca, sobre el grave accidente que sufrió el 27 de noviembre en el Cerro Champaquí.

«Estuve una semana o diez días sin hacer nada, luego ya me dejaron trabajar tren superior. Pero en la zona de las piernas tengo que tener mucho cuidado porque es como piel de bebé, no se puede rozar ni raspar y yo soy muy bruta» contó sobre su recuperación, que aún no termina, la deportista.

El hecho

«Hace un mes fuimos al Cerro Champaquí, más precisamente el viernes 26 de noviembre, llegamos al refugio y pasamos la noche allí. Nos despertamos para desayunar un desayuno campestre, con una pava grande calentada a fuego. Cuando mi hermano me pasa la pava, se me resbala, cae sobre la mesa y el agua -hirviendo- se vuelca sobre la misma y sobre mis piernas. Como estaba sentada en un banco largo, no atiné o no pude correrme. Salí corriendo y me metí en la ducha fría y la piel se me caía como papel» cuenta aún asombrada, Barca.

Y continúa: «Tenía Platsul y me quedé un rato bajo el agua, lo básico lo pude hacer allá. Me ardía mucho y me movía un poco, para airearme y mi hermano me ventilaba un poco con una bandeja, soy reacia a tomar cosas pero otros caminantes me daban calmantes y los tomé porque no aguantaba el dolor».

La joven debió ser trasladada con un helicóptero desde el refugio en el Champaquí hasta el Instituto del Quemado.

Con respecto a su recuperación, narró: «Los primeros días, me llevaron al Instituto del Quemado y anduve bien, cuando voy el lunes, mi piel había juntado líquido en carne viva y me tuvieron que sacar todo con una esponjita vegetal y no había tomado calmantes, la pasé muy mal. Golpeaba la pared, el médico me decía, ´no me vas a pegar a mi, ¿no?´ estuve acostada todo el día sin hacer nada, tirada. El jueves siguiente fui a curaciones y ya no había juntado líquido. Lunes, martes y miércoles, cuando me levantaba, me tiraba la piel. Pocos días después me sacaron todas las vendas».

En relación a los cuidados que debe tener, contó: «No puedo estar mucho al sol, me compré ´unas piernitas de ciclismo´ con proteccion UB, me pongo mucho protector y hago vida normal«.