Crueldad: hallaron a una gatita despellejada y necesitan ayuda para su recuperación

Un verdadero hecho de crueldad animal el que ocurrió ayer en la zona de Villa Montenegro. Cuando volvía de trabajar, un vecino se detuvo al escuchar el maullido de un gato y notó que éste estaba arriba de un árbol, malherido en su cola y, en cierta medida, pedía ayuda.

«Este chico dijo que la gatita se bajó del árbol desesperada y cuando él le vio la cola, no lo dudó y la trajo a mi casa. Me dijo que no tenia idea de como asistirla y curarla pero no la quiso dejar ahí porque era dejarla morir. Aquí la tuvimos, la desinfectamos, le limpiamos la cola, comió y bebió mucha agua y después se durmió. Por lo que creemos es una gatita de unos tres meses que ha tenido o tiene dueño porque no está mal alimentada. La llevamos a la veterinaria y no nos supieron decir con exactitud que le puede haber pasado, puede ser una quemadura pero también en la base del rabo tiene un corte bastante perfecto así que no sabemos. En cualquiera de los casos fue algo hecho por un humano, de eso no hay dudas», contó Flor, integrante de Canisacate, un grupo de proteccionistas independientes de Anisacate.

Flor y su gente le brindaron las primeras atenciones al animal, y solventaron los gastos de consultas y algunas cremas que son primordiales para su recuperación, pero lo cierto es que el siguiente paso es mas costoso y es por ello que una vez mas deben acudir a la ayuda de la gente.

«Nos dijeron que en un 95% hay que amputarle parte del rabo y el pelo ya no le va a crecer. La esperanza ahora es que se le regenere la piel y nos recomendaron desinfectarla con gasas nitrofurasonadas, que cuestan unos 750 pesos la cajita de 20. Hoy compramos 3 cajas y tenemos que desinfectarla por lo menos 3 veces al día. Cuando vaya sanando hay que comprar otra crema que es un poco mas cara y bueno, además tuvimos que pagar los antibióticos y lo cierto es que estamos con varios casos mas«, explicó la joven, refiriéndose a una perrita que padece TVT, una especie de cáncer en perros y están en plena búsqueda de un hogar de tránsito para encarar el tratamiento de quimioterapia, o la situación de otra perra con insuficiencia respiratoria a la que deben realizarse una placa de un valor de 32 mil pesos. Entre otros casos…

Flor, reconoció y agradeció la ayuda que siempre reciben por parte de la gente que se solidariza con estos casos y apoyan sus acciones y apeló nuevamente a la colaboración de todos.

A quienes puedan y quieran hacerlo, directamente comunicarse con Flor al 3547462844.