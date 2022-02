«La oposición siempre hace críticas en el peor momento, si pidieran reunirnos de otra manera no habría drama»

«Creo que la oposicion ha sido inoportuna: la pandemia tuvo etapas, algunas donde no hubo ola ni brotes y hay una manejo racional y otras donde uno va a la trinchera, la barro, cuando tenés el personal agotado. Y en esos momentos no tenés capacidad para pensar. No tenés tiempo para el debate, para la reflexión, tenés que laburar. Cuando vas cruzando el río no tenés tiempo para escuchar al profe que te enseñe a nadar. Repetidas veces la oposición ha querido intervenir en los peores momentos, creo que hubo oportunismo político. Si hubieran pedido reunirnos en un momento más tranquilo, para discutir y plantear proyectos» opinó Cugno.

El director planteó dos ejemplos: uno cuando se manifestaron los comerciantes y otro antes de comenzar con la vacunación a la comunidad, cuando pidieron un informe de quiénes habían sido vacunados debido al escándalo de los vacunados vip.

Situación Sanitaria

«Estimamos que van a bajar los casos. Esta ola tiene características especiales: por un lado estamos vacunados, por otro estamos en verano, por la variante. Creemos que entre el 20 de diciembre y el 20 de febrero-todas duraron dos meses- ya se cumplieron dos meses. Es más quizás fue más corta pero fue impresionante porque en 35 días se duplicaron los números» explicó. El funcionario se refiere a que durante dos años, entre el 2020 y el 2021, se registraron 11 mil casos y en un mes otros 11 mil.

También se mostró contento ya que en los últimos cuatro días los números no han superado los cien casos. «Bajó la demanda de testeos, sin embargo no baja la positividad, que actualmente es del 50 por ciento. Hay muchos con síntomas leves que no se testean, como también unas 72 personas que tras un resultado positivo, continuaron testeándose en otros centros» dijo.

Sobre el porcentaje de vacunación, Alta Gracia presenta un 88 por ciento con la primer dosis, un 80 con la segunda y sólo un 35% con la tercera: «En enero hubo entre diez y doce mil personas contagiadas o contactos estrechos que no han ido a vacunarse, estamos esperando que esas personas se acerquen. Sugerimos esperar 15 días tras el alta por si hay síntomas postcovid».

Además detalló: «Fue inesperada la tercera ola. El 20 de diciembre hicimos unos 100 test. El 5 de enero, 1500 y el 20 de enero 800. Vino de golpe, sin restricciones, con las fiestas en medio, pasamos a trabajar 24 horas con seis equipos. Tuvimos que pedirle a muchos trabajadores que volvieran de sus vacaciones tras dos años de pandemia».