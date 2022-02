«El peronismo no sólo sabe como comunicar sino también mentir muy bien»

Vagni, visitó los estudios de la FM 88.9 y habló de diversos temas con los periodistas de «Todo Pasa». Entre ellos, respondió a un video realizado por la Municipalidad de Alta Gracia sobre un pedido de informe del bloque sobre la Pileta Olímpica y las obras que finalmente se llevaron a cabo en ella.

«Hace dos años pedíamos una puesta en valor, en buena hora que se lleve a cabo lo que pedimos, lo que nos hubiera gustado es que en las cuestiones adminstrativas, hubieran sido más claros, ya que arrancaron con los arreglos y a la vez estaban haciendo concurso para ver que empresa se hacía cargo de los filtros…o meter a posteriori la compra de las lozetas cuando ya estaban puestas, por ejemplo. No sé para que crearon la Dirección de Compras, si siguen comentiendo irregularidades» comenzó su alocución Vagni.

«Quieren tapar el sol con la mano, lamentablemente son desprolijos. Hay empresas que están esperando pagos y aún no terminaron los concursos» agregó.

«Siempre que se recupera un espacio es un logro, pero nos quedamos sin pileta olímpica, era la única de la provincia desde 1968. A venido hasta José Meolans a practicar y hoy no estamos en condiciones de ofrecer un espacio así» manifestó la edil. «Además a destiempo, se inauguró cuando casi finaliza el verano».

«Y siempre hablamos de prioridades en los gastos. Se colaboró a cuentagotas con los barrios que estuvieron sin agua durante una semana que fue un infierno. La prioridad en ese momento era esa. No fue oportunismo político como se cansan de decir (…) Estuvimos al lado del vecino y llevando propuestas al Concejo (Deliberante) para solucionar el problema. Se hizo una Planta Potabilizadora a 30 años y no llegamos al año sin inconvenientes» opinó sobre la falta de presión en los sectores sur y este de la ciudad.

«Me parecía bien que se pospusiera por una cuestión sanitaria Colectividades y que se reorganizara para más adelante. Pero parece que fue una cuestión económica, ya que se va a llevar a cabo Mionca y no Colectividades. Vimos funcionarios de este gobierno en otros eventos provinciales que si se pudieron llevar a cabo. Pusieron como excusa que se tenían que hacer cargo de la pandemia, y si, si tenes los mismos funcionarios tanto en el gobierno como en la Comisión Extraordinaria. Por ello se debe formar una comisión que no tenga nada que ver con la municipalidad, como dice la ordenanza. Ambos son al aire libre. Ahora si no nos da, nos hagamos cargo» expresó la radical sobre la suspensión del XXXIV Encuentro Anual de Colectividades y la ejecución de Mionca. «Siempre a la crítica le agregamos una propuesta, por ejemplo darle una colectividad a cada restaurante, por ejemplo».

«Estos días estoy viendo la llegada de mucha gente, no alcanza la oferta turística, a las 23 horas no tenés donde comer y hay pocas plazas» afirmó la funcionaria sobre el turismo en Alta Gracia.