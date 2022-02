El ex dirigente de la Unión Cívica Radical, Omar Allende, visitó los estudios de la 88.9 y compartió con el equipo de Todo Pasa su análisis de la política local actual, haciendo hincapié en el lugar que ocupa el radicalismo como principal fuerza opositora. “La UCR siempre fue una expresión fuerte en Alta Gracia, siempre se trabajó fuerte. Los resultados nos avalan y hemos gobernado mucho tiempo la ciudad. El radicalismo debe seguir trabajando en el perfil de opositor y me parece que a esta presidencia se le están escapando los patitos de la fila. No voy a personificar en Martín, sería poco serio el análisis. Se tienen que concentrar en hacer bien la oposición en cuanto a las políticas que desarrolla el municipio y lo hace mal. Estamos perdiendo una excelente oportunidad de ser una buena oposición”.

El partidario opinó que hay una mala interpretación de lo que son los roles políticos por parte de la nueva gestión del partido en la ciudad, explicando que el partido de oposición debe estar siempre del lado del frente, no por ser enemigo sino por tener perfiles diferentes. “Nunca emitieron un comunicado diciendo que el tema de salud lo manejaron mal. también en educación, en seguridad, en la obra pública que es muy cara y poco efectiva, y nunca se los marcó. Siempre escucho: «son épocas de colaborar”. Esto ocurre cuando falta formación política. Cuando no sabes cual es tu rol, podés equivocarte”, cuestionó Allende.

Con respecto a la oposición dentro del gobierno local, el ex presidente señaló que el radicalismo tiene buenos representantes, y destacó la labor de los concejales que pertenecen al bloque de Alta Gracia Crece. “Tenemos dos tipos muy responsables como son los tribunales de cuentas, que trabajaron para emprolijar el trabajo de Torres con actitud docente, hasta el extremo de lo que sucedió con la pileta olímpica que fue grotesco. El intendente intentó minimizar el aporte de la oposición. No conozco el proyecto que llevaron los concejales con respecto al agua, pero se intentó dar una alternativa. El agua es un problema de varios gobiernos atrás, porque le hacen filtros para otras localidades y no tenemos cañería para nosotros. Este problema lo debemos solucionar entre todos y no es para chicanearnos. Amalia y Lucía van con mucha fuerza y luego Jean es más conciliador, porque fue gobierno y conoce los problemas y busca ese consenso. Ricky González por su parte se agarra de la ordenanza y de la legislación, tiene mucho apego a la ley. Me gusta ese perfil de opositor”.

Por último, Allende manifestó que de postularse nuevamente en la política, “quiere ser intendente o nada”. “He sido candidato a concejal. Me gusta la militancia política donde generas ideas, debate y ayudás al sistema. Pedro Spinetti me da la esperanza de que puedo estar porque ha sido concejal y le lleva una mirada de seriedad y de apaciguar ánimos”.