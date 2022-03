Delfina necesita la colocación de cinco prótesis reasorbibles

Se llama Delfina Caponigro y tiene apenas cinco años. Ella tiene Síndrome Crouzon y cuando tenía un año fue operada de craneosinostosis.

A principio de año, como en todas las escuelas, le solicitaron desde el Anglo Americano la ficha médica, a partir de la cual le realizaron una revisión con un oculista, quien les alertó sobre la pérdida de vista de uno de sus ojos y en otro sólo ve al 50%.

Ante esta situación, Vanesa, su mamá, sacó turno con dos neurocirujanos, quienes le hicieron resonancia y una tomografía de cráneo y cerebro cuyos resultados indicaron que tenía obstruída una vena que va hacia los ojitos y al estar muy lastimada le produce la pérdida de la vista.

«Además, ella tiene cerrado las uniones del cráneo y la tienen que operar urgente, ya que le van a reemplazar con cinco prótesis reabsorbibles. La cirugía dura aproximadamente unas seis horas o más, por eso estoy vendiendo muchas cosas porque nos espera un largo camino en gastos y otros gastos médicos» relata Alejandro Caponigro a través de las redes sociales. La fecha de la cirugía es el 31 de marzo, siempre y cuando la mutual provea las prótesis.

«Que estoy nervioso si, creo que como padre lo estaría, que me c… llorando obvio soy ser humano, que tengo miedo, si mucho miedo, que daría mi vida porque ella no sufra la daría, qué me pregunto ¿por qué a ella? y no a mi y no sé responderme» manifestó acongojado.

La familia va a estar rifando unos premios: una Xbox 360, un sonido de cine Sony Muteki, entre otros.

Quienes quiera colaborar, pueden acercarse a su local, ubicado en Roberto Saieg 53. Pueden comprar el número también a través de una transferencia al CBU 0200316811000011306580. El teléfono de Alejandro es 3547- 575830. El valor de la rifa es de 500 pesos.