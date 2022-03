Bicis en las rutas, eterno debate: «Ningún ciclista sale a matarse, hay que ser más tolerante»

La prisión preventiva del sujeto que -huyendo de la policía a bordo de un auto robado- atropelló y mató al reconocido ex piloto automovilístico Oscar Zagaglia, sumado el accidente en el que Emanuel Marchessi, un joven ciclista fue rozado por un camión y se salvó de milagro, volvieron a poner en jaque la presencia de las bicis en las rutas y la falta de seguridad y hasta el «peligro» que esto significa tanto para los deportistas como así también para los conductores.

El debate no es nuevo y tiene posturas encontradas. Esta vez, fue Juani Leonardi, reconocido triatleta de la ciudad quien en diálogo con RESUMEN se mostró preocupado por estos siniestros pero, sobre todo, por la «falta de respeto al ciclista».

«Yo pedaleo bastante en las rutas, tengo que hacerlo en ruta porque no tengo otro lugar en donde hacerlo y lo hago como práctica deportiva. La gente debe entender que quien va arriba de una bici es una persona, un ser humano que tiene familia y no sale a la ruta a matarse como he escuchado decir. La gente debe ser mas tolerante, ningún ciclista busca eso y creo que hay que empezar a concientizar al respecto», opinó el deportista, a la vez que aseguró que iniciará una campaña con estos fines; para que «prevalezca el respeto por la vida humana».

Así mismo, Leonardi reconoció que la convivencia ciclistas-automovilistas no es para nada segura y que una ciclovía o hasta un velódromo serían lo ideal; pero que por supuesto esto depende de una gran inversión económica que desconoce si los organismos estarían dispuestos a realizarla.

«Por colectora de tierra no se puede porque son bicis para asfalto. Sería genial que se dispusiera una ciclovía, un espacio mas extendido de lo que es el carril para nosotros poder circular, como ocurre en otras partes del mundo donde existe una sobre banquina destinada a los ciclistas. La otra opción es un velódromo y con eso se evitaría que se salga a las rutas, o al menos no con tanta frecuencia. A nosotros nos encantaría tener lugares seguros para circular, el tema es que son inversiones y no sabemos si apoyarían ese tipo de petición. Yo hoy por hoy estoy tratando de moverme por dos vías, una de la concientización y respeto al ciclista y la otra en si, en tratar de tener rutas o autovías mas seguras y que se pueda llegar a generar este espacio de sobre banquina o sobre carril para la circulación. Entendemos que las soluciones no se van a dar de un día para el otro pero es muy importante comenzar a hacerlo, sobre todo para que se priorice la seguridad y la vida».

¿Qué dicen las leyes?

Pues bien, según lo que establece Ley Nacional de Tránsito N° 24449, en su artículo 46 inciso b, la presencia de bicicletas queda prohibido en autopistas o en semiautopistas al figurar de manera explícita que la circulación de “peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial” se encuentra vedada. Pero nada dice acerca de la circulación en rutas o caminos adyacentes a centros urbanos.

¿Qué pasa en Córdoba?

En nuestra provincia, desde el año 2017, rige una nueva Ley Provincial de Promoción y Fomento del Uso de la Bicicleta que estipula derechos pero también obligaciones para los ciclistas en Córdoba.

Esa ley no le impide a éstos transitar por rutas, siempre y cuando lo hagan en hileras, de a uno, y respetando las medidas de seguridad. Pero, la prohibición sí rige para Autovias, debido a que éstos vehículos de «propulsión a sangre» no pueden alcanzar la velocidad mínima permitida.

En los casos en que la Policía Caminera encuentre ciclistas en autopistas o autovías, los invita a salir de dichas vías y son casi nulos los casos en los que se aplica multa (como debería hacerse por ley).

En conclusión, en concordancia con la Ley Nacional, la Provincial prohíbe la circulación de ciclistas en autovías, pero no en rutas. En este sentido podría decirse que los miles de deportistas que lo hacen a diario por la Atilo Lopez lo hacen en evidente infracción a pesar de los frecuentes controles de la Policía caminera en distintos tramos.

Sin embargo, aquellos que lo hacen por Ruta 5 (tramo que inicia en El Crucero y sigue hacia Anisacate), lo hacen bajo lo que comprende la ley y no hay ninguna restricción al respeto, siempre y cuando cumplan con las normas se seguridad necesarias.

Por ultimo, el hecho de que las leyes sena claras, no significa que el peligro en las rutas no esté latente y la eterna promesa de ciclovías alternativas (que viene de vieja data), no continué siendo una necesidad.