Maestras Jardineras: reclaman la hora institucional y mayores recursos

El año pasado, luego de un 2020 prácticamente en cuarentena, el Ministerio de Educación determinó que las escuelas debían tener una quinta hora, para que los estudiantes pudieran recuperar parte de los aprendizajes que debido al contexto sanitario, algunos los perdieron. Ya en febrero del 2022, desde el Área Educativa provincial se determinó que todos los centros educativos debían volver a su rutina habitual pre pandemia, lo que significó, en parte, la eliminación de esa quinta hora. Sin embargo, en las escuelas de nivel inicial, esto no sucedió, por lo que muchos docentes se encuentran reclamando esta situación.

Mariel Pinta, maestra jardinera, dialogó con Todo Pasa y explicó de primera mano esta cuestión. “No es que no estemos de acuerdo con una hora más o una hora menos, pero básicamente son tres problemáticas que hay que tener en cuenta y son muy importantes. En primer lugar el derecho de los niños de nivel inicial a tener una educación de calidad. El nivel creció muchísimo en matrícula y demanda y necesidades, no así en inversión y recursos. No hay docentes especiales, auxiliares de sala, vicedirectores. También los derechos laborales de los docentes. Nos quitaron esa hora institucional que usábamos para atender a los papás y reuniones de personal. Ahora lo tenemos que hacer fuera del horario escolar y sin reconocimiento monetario. Por último, queremos que se respeten las normativas que elabora el mismo Ministerio de Educación de la provincia”, relató la educadora.

Previo al inicio de clases, se emitió un nuevo memo donde se planteó la priorización de los aprendizajes, y que todos los niveles debían volver a lo que era la pre pandemia. “Recibimos un tratamiento desigual. Queremos que nos escuchen y se revierta esta situación. Hemos hecho de todo, ya no sabemos qué más hacer. Es una lucha constante y necesitamos que se nos escuche”, expresó Mariel. La docente afirmó que esta situación está presente en toda la provincia, y contó que la UEPC sacó un comunicado interpelando al ministro de educación para que se cumpla el último memo.