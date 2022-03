Delfi es una pequeña de 5 años que nació con Síndrome de Crouzon. Esta enfermedad es de origen genético y se caracteriza por malformaciones del cráneo y la cara. En su corto tiempo de vida. Delfina ha tenido varias cirugías que le han permitido tener una mejor calidad de vida, sin embargo, hoy se enfrenta nuevamente al quirófano de urgencia. Alejandro, su papá, contó a Todo Pasa cuál es la situación de su hija en este momento.

“A principios de año nos pidieron la ficha médica y cuando controlaron sus ojos descubren que no veía de un ojo y del otro había perdido un 30%. Por eso, nos pidieron una resonancia y una tomografía. Los estudios dieron que Delfi tenía un edema en un nervio óptico. El cerebro de Delfina sigue creciendo y eso llevó a que presionara el nervio óptico. Empezamos las consultas con los neurocirujanos, nos pusimos en campaña con los médicos. Las prótesis las paga la obra social, pero debemos abonar la cirugía porque es una urgencia y no podemos esperar más. Vendimos todo para poder pagar la operación de mi hija”, relató Alejandro. Además, luego de la operación, la pequeña precisa un tratamiento que no se realiza en el país, por lo que debe viajar a México para poder continuar con el procedimiento médico.

Los puntos de venta de la rifa para solventar los gastos son: el local de la panadería Las Delicias, Filiales, Casa Luna. El primer premio es un viaje a Bariloche para 4 personas con traslado aéreo, todo pago. Quienes quieran colaborar, pueden acercarse al local de Alejandro, ubicado en Roberto Saieg 53. Allí pueden comprar el número o hacer una donación espontánea a través de una transferencia al CBU 0200316811000011306580. El teléfono de Alejandro es 3547- 575830 y el valor de la rifa es de 500 pesos.