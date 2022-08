«No todo va a la justicia, que venga el secretario a dar las explicaciones»

En una entrevista dada en el programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, el edil Marcelo Jean de Alta Gracia CRECE, contó lo ocurrido desde el miércoles 27, en la sesión del Concejo Deliberante y ,los sucesivos hechos desde entonces.

«Todo comenzó con la Pileta Olímpica y como se realizaron los trabajos. Las tareas de remodelación empezaron en septiembre del 2021. En noviembre hicimos imágenes, en ese entonces los empleados estaban trabajando en los baños, en las despensa, en alrededores, estabámos contentos con lo que veíamos: el lugar es un emblema de la ciudad y queremos que esté linda» inició el concejal su relato.

Y continuó: «Se venían desarrollando algunas de las contrataciones y el 13 de diciembre se hace una contratación directa. Cuando una obra supera los 5 millones, se debe hacer concurso público de precios. Esta contrataciónera por 5 y medio millón de pesos. Hubo una observación por parte del Tribunal de Cuentas: tuvieron varios meses -entre septiembre y diciembre- para hacer los concursos».

«Deciden luego hacer el concurso, esperan unos días a que se empiece diciembre para que sea parte del presupuesto nuevo y ya ahí eran 7 millones. Se hace un concurso privado. Se presenta Grepa pero gana Grin resulta que es la misma empresa. Si hubiera sido público, hubieran tenido posibilidad otras empresas» detalló Jean.

Sobre la mediatización de la problemática, dijo: «No lo hacemos mediático, lo presentamos primero en el concejo, lo hemos citado a Moreiras para que dé las explicaciones del caso, él tiene que ir a defenderse. Empezamos a hablar de él por el Canal Falucho, porque sus firmas están en todas las obras. No todo tiene que ir a la justicia, lo puede explicar tranquilamente en el Concejo, de hecho lo invitamos a eso».

Con respecto a la Canalización de calle Rossi, explicó: «La licitación pública se aprueba por el concejo. Una de las condiciones era no presentar proyecto alternativo. Badiec resultó adjudicataria y presentaron un proyecto paralelo luego de la adjudicación y Moreira la aprobó. Primero era un conducto concreto y después presentaron la opción en modulos, que en alguna parte va a perder, son 1300 piezas en total. Además presentó facturas de las compras de los módulos un mes antes de la presentación del proyecto». Y agregó: «Los módulos debían disponerse encima de un concreto de 8 centímetros y fueron colocados sobre tierra, allí hay 5 millones no invertidos».

«No estamos inventando nada, hay que mostrarle a la gente los desmanejos de este gobierno. No es la primera vez que se hace una escuela: con Audino Vagni, se hizo una escuela Larreta, con fondos municipales. Es mentira, no recuperan 3 millones de pesos por mes en salud. Todo lo que dijeron: el presupuesto con 20 puntos y descontar lo que se hizo y que después les iban a pagar, eso no se hace. Estamos en la función pública, no estamos apurados. Y no siempre es un delito, hay cosas que realiza el funcionario que son funcionales» concluyó el edil.