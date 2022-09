“Cuando uno se dedica a la docencia, tiene que ponerle todo el amor del mundo”

El Día del Maestro se celebra en Argentina en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, por sus acciones y políticas dedicadas a fomentar la educación y escolarización públicas. Bajo esta efeméride tan importante en la historia del país y de una de las profesiones más importantes que existen, Todo Pasa dialogó con Amelia Pizzol, docente jubilada hace ya más de 10 años, quien habló sobre sus experiencias en el ejercicio de sus estudios. “Trabajé 30 años como docente, desde 1981 al 2011. Siempre me gustó la docencia. Empecé haciendo el profesorado de biología, en uno de los momentos más dramáticos del país, y como no pude terminar, empecé el profesorado en magisterio. Trabajé en varias escuelas. Donde más estuve fue en el San Vicente de Paul, donde ejercí por 20 años. En ese entonces la escuela era urbano-marginal, por lo que hice de maestra, psicóloga, psicopedagoga, enfermera, mamá”, relató Amelia.

La docente habló sobre los cambios en lo educativo donde, bajo su percepción, la tecnología ha ayudado mucho, pero para ella hay muchas cosas que se han perdido, como los valores. “Antes la palabra de la maestra tenía cierto peso, pero ahora veo que no se la respeta como antes. La lucha por los sueldos viene de hace años. Los docentes siempre fueron mal pagos, no sólo en este país, sino en muchos otros lugares del mundo también”, comentó.

Para finalizar, Amelia se refirió a la profesión en sí y lo que ha significado para ella a lo largo de sus 30 años de ejercicio en la educación: “Es algo grato ser docente, es lindo. La docente sigue luchando. En la pandemia se pusieron la diez, la educación siguió. Esto no es tan light. La carrera es linda pero tiene sacrificios. Cuando uno se dedica a esto, tiene que ponerle todo el amor del mundo. Tengo mamás y papás que hasta el día de hoy me encuentran por la calle y me cuentan de sus hijos, sus vidas”.