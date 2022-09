Rafael García: un grupo de padres tomó la escuela primaria por un presunto caso de abuso sexual

Una grave denuncia pone bajo la lupa a la escuela primaria French y Berutti de Rafael García. Esta mañana, un numeroso grupo de padres decidió manifestarse en la puerta de la institución de manera pacifica, a fines de pedir respuestas por lo que habría ocurrido con dos alumnos de tercer grado.

Desde el lugar, Dahyana, mamá de la presunta víctima, habló con RESUMEN y dijo que se anotició de lo que estaba viviendo su hijo de 9 años luego de que el pequeño manifestara una conducta rara y se negara a regresar a la escuela. «Él se quebró y lo confesó», dijo la mujer.

«Hoy estoy acá pidiendo que la institución me de una respuesta. Mi hijo estaba siendo abusado desde hace tiempo en esta escuela por parte de otro alumno. Este es el caso mas grave pero hablando con otros papás todos tienen alguna queja de este chico por violencia y maltrato y desde la escuela nunca hicieron nada», contó la mujer y agregó: «hace semanas que estaba raro, no quería comer, lloraba hasta que se desbordó y contó lo que le estaba haciendo este chico. Èl no quiere volver mas a la escuela y sus compañeros tampoco».

De acuerdo a los dichos de Dahyana pero también de otros papás presentes en el lugar, se trata de un menor con serios problemas de conducta cuya familia se mostraría despreocupada y a la defensiva ante las acusaciones. «Amenazan a todos aca, es una familia con quienes no podes hablar», añadieron.

«Nosotros no queremos que desamparen a ese chico porque también es un niño pero evidentemente necesita otro tipo de contención y en otro lugar. Queremos que lo saquen de la escuela porque los chicos le temen. Èl tiene que estar en un lugar donde lo ayuden, no en esta escuela», agregó la mujer.

La palabra del Jefe Comunal

Quien también se hizo presente en el lugar fue el Jefe Comunal de la localidad, Franco Gómez, mostrando su preocupación por los hechos, y afirmando que ya hubo una intervención previa por parte de la comuna y de Senaf para con esta misma familia.

«Nosotros venimos trabajando en este caso desde hace mas de un año. La comuna hace todo el apoyo técnico y logístico a un pedido de la institución educativa que en reiteradas oportunidades hicieron gestiones para poder resolver este problema de convivencia educativa con este niño. La comuna instruyó a algunos profesionales para trabajar en el caso, intervino Uder de Alta Gracia, se hizo una valoracion en el hospital San Roque, está la gestión, estuvimos siempre a disposición con todo lo que se requirió. Este niño ha tenido diferentes problemas de interaccion en el colegio, ahora nos anoticiamos de este hecho, me puse a disposición de la familia y el colegio para todo lo que este a nuestro alcance y poder encontrarle una solución definitiva», explicó mandatario a la vez que hizo hincapié en la necesidad de garantizar la seguridad fisica de todos los niños involucrados.

Por otra parte, Liliana, abuela del menor, dijo que lo que piden es «Justicia» y que no vuelvan a ocurrir este tipo de casos en la escuela. «Debe intervenir la inspectora, mi nieto está destrozado y toda la familia está igual. Él ni siquiera quiere ir a jugar al futbol porque este nene también va y vive con miedo».