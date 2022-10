Maximiliano Capdevilla asistió a una niña descompuesta en la madrugada del jueves

El hecho sucedió el día jueves a las 3:45 de la mañana. Maximiliano Capdevilla es vecino de barrio Sabattini, y vive en calle Antonio del Viso. También es empleado de la Planta Hormigonera y es delegado gremial del Sitramag, por lo que muchos de los residentes de la zona lo conocen. Recientemente vivió una situación más que particular, cuando el jueves por la madrugada se acercó a su domicilio una vecina pidiendo ayuda. El protagonista comentó hoy durante el programa de Todo Pasa cómo fueron los hechos, que afortunadamente tuvieron un rápido y positivo desenlace.

“La señora estaba desesperada golpeando una ventana de mi casa, justo la de la habitación de mi mamá. Lo primero que atiné fue decirle a mi madre que no abriera la puerta porque pensé que querían entrar a robar. Me levanté rápido y escuché los gritos de la vecina que pedía auxilio porque su hija no reaccionaba. Llamo a la policía, pidiendo una ambulancia, desde el lado de adentro. Cuando termino de hablar, abro la puerta, y veo a la mamá y al papá con el cuerpo de su hija. La nena estaba desconcertada, ida. La puse de costado y le hice masajes ya que entendí que había sufrido convulsiones”, relató el referente del Sitramag. Momentos después llegó la policía a su domicilio, donde subieron a la menor de 12 años al móvil policial y la trasladaron al Hospital Regional, y luego fue derivada al Hospital de Niños, donde le hicieron todos los estudios, y les explicaron a la familia que la niña había tenido un cuadro de epilepsia.

“Soy vecino, me conoce todo el mundo, dentro de toda la confusión la pude ayudar. Estuve tranquilo, fue todo muy rápido, cada segundo hasta que llegó el móvil, al otro día estaba pasado de rosca por los golpes. Yo también soy papá y es una situación difícil. Hay que ser un poco frío para poder dar una solución. Me agradecieron sus familiares y ayer a la tarde vi a Milena, donde me dio las gracias”, concluyó Maximiliano.