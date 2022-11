«Voy a ser candidato a intendente en el 2023, hicimos las cosas bien, como para ganar»

El intendente Marcos Torres visitó los estudios de «Todo Pasa» este sábado 5 de noviembre y habló de diversos temas.

Entre ellos, la atención pediátrica que se ha extendido a sábado y domingos por la mañana y siesta. «Nuestra función es la atención primaria: la prevención y promoción, sin embargo vamos más allá: tenemos también otros profesionales que exceden ese nivel, como oculistas o psicológos». Por otro lado señaló que se están realizando arreglos en el Dispensario n° 1, van a construír otro y que desde que está en la intendencia se comenzó con el recupero de gastos del APROSS.

El mandatario adelantó que «estamos en tratativas con importantes clínicas para que se instalen en la ciudad» ante el incremento de la demanda de atención, sobre todo pediátrica.

Sobre el lanzamiento de Martín Llaryora como candidato a gobernador, manifestó: «Cuando fue intendente de San Francisco, de Córdoba Capital, fue diputado nacional, fue vicegobernador, lo ha hecho muy bien y tiene muy buena aceptación por parte de los vecinos. En la Capital faltaba el servicio de agua, de cloacas, las plazas estaban abandonadas, miren lo que es hoy. Llaryora representa lo que somos: vemos que hay alianzas entre candidatos, sin base ideológica y sin pruebas, nosotros podemos mostrar lo que hemos hecho. Cuando les toca gobernar, tienen peleas internas, denuncias, no tienen un norte. La gente kiere soluciones. Nos hubiese encantado que De la Sota hubiera sido presidente o el Gringo: apuestan al trabajo no a los subsidios, porque trabajan federalmente, respetan las instituciones y la prueba es el éxito de estos 20 años en el gobierno. Nosotros tenemos un objetivo y un lineamiento. Les pregunto, ´¿cuál es su equipo?´ tenés que pensar en cultura, en urbanismo, en deporte, en infraestructura…»

Con respecto a la oposición y las críticas que ha recibido de parte de la misma, opinó: «Yo voy a estar en mi rol hasta que los vecinos decidan que no debo estar mas aquí. Hacemos obras integrales y me parece tragicómico estar detrás de las obras, esperando que se rompan. Recordemos como era Alta Gracia, unos años atrás: cómo estaba la costanera, el cine, el Sierras Hotel, la Planta Potabilizadora, las Lagunas Sanitarias, vecinos que pagaron el pavimento de su calle y sin pavimentar. Siempre va a faltar, pero vamos a seguir trabajando; refuncionalizando el parque del Sierras, arreglando las plazas, pavimentando, mejorando rotondas. Por primera vez tenemos un programa de vivienda histórico, en el cual se entrega la llave en mano. Instalamos un nuevo colegio y estamos haciendo más aulas. Alta Gracia nunca tuvo una oficina de empleo, hoy estamos brindando 400 oportunidades laborales. Nunca hubo una política ambiental: teníamos un basural la lado de La Perla, lo estamos saneando, tenemos planta de reciclado».

En relación a lo sucedido en el Concejo Deliberante en la sesión del miércoles 26 de octubre, cuando se presentó y se retiró antes de poder dar las explicaciones pertinentes, expresó: «Sentí tristeza porque es un órgano representativo de los vecinos. Siempre pedimos que trabajen juntos aunque piensen distinto. Es el órgano representativo madre y no se puede dialogar. Llegué porque me habían convocado en el orden del día, no tenemos nada que ocultar. Íbamos a evacuar las dudas de Marcelo Jean y él estaba dispuesto a escuchar. Tenemos cuatro ingenieros detrás de ésto: está el APRIH, el Ministerio de Obras Públicas, no estamos improvisando. Me hubiera gustado que piensen más allá…por ejemplo ¿qué van a hacer en López Agrello o con el Canal Ferroviario?. En el gobierno de Bonfigli no se hizo mucho pero se hizo con la mejor voluntad». «¿Para qué me preguntan porqué artículo vengo? ¡Me están cargando! Si ellos me citaron. Por eso luego hice la conferencia, para despejar las dudas de los periodistas y los vecinos» agregó.

«Todo lo que estamos haciendo es porque gestionamos: conseguimos un subsidio de 117 millones de pesos para el cordón cuneta, 900 millones de pesos para la calle Libertador, nos dieron la mitad de los 160 millones para la Rossi, un crédito 30 millones para el gas, que recibimos ayer«.

Consultado sobre la presentación del partido «Unión por Alta Gracia» que estaría a cargo de Walter Saieg, dijo: «Es legítimo, es lógico, que haya más partidos, más proyectos, más opciones para los vecinos, me parece bárbaro. Que se presente. Aplaudo los partidos, las personas que quieran comandar los destinos de la ciudad. Quizás tiene equipo, pero no lo veo. Tiene que haber seriedad, yo no prometí cualquier cosa. Años atrás, lo ví con la camiseta de Alta Gracia CRECE, perdió su ideología y después se fue al kirchnerismo. Me parece perfecto». «No muestran el equipo» remarcó «si hace una interna debería hacerla dentro del FDT».

«Una gestión no se mide por las obras, sino por que los emprendedores estén contenidos, los deportistas contenidos, los trabajadores contenidos. Escuchamos a todos los sectores, trabajamos en conjunto, aunque no pensemos igual» afirmó Torres.

«La seguridad es lo más me piden los vecinos. Estamos colocando más domos y más cámaras. Tenemos un proyecto con Defensa Civil para armar una Patrulla Civil. También estamos diagramando la instalación de alarmas comunitarias con Agustín Saieg, en los barrios».

Sobre colectividades y los otros festivales, declaró: «Muchos lo ven como un gasto y yo lo veo como una inversión. Que 30 o 40 mil personas de Córdoba vengan a Alta Gracia y todos diciendo ´que linda esta la ciudad´, esas personas vuelven a comer o a pasear. Queremos que Alta Gracia esté bien arriba, no queremos que sea Carlos Paz, nuestro turismo es religioso, cultural, que buscan paisajes naturales. Por ello dispondremos más juegos y más luminarias en el Parque del Sierras, para mejorar las instalaciones. Y de cinco noches de Colectividades, dos serán gratis, sin platea para los habitantes de la ciudad».